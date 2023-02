Neuer Rekord für «Die Toten vom Bodensee»

Quotennews

Tagsüber kamen die Wintersportübertragungen der Ski-WM diesmal nicht in Fahrt.

Das ZDF staubte an diesem Montag einmal mehr die größte Reichweite des Tages ab, denn den Film „Nemesis“ der Krimi-Reihewollten sich 7,69 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Dies war zwar nicht für die größte Reichweite für die seit 2014 gesendete Film-Reihe, doch die gemessenen 27,0 Prozent bedeutet einen neuen Rekord. Der bisherige Quoten-Rekord wurde im Oktober 2018 beziehungsweise im Januar 2022 mit jeweils 26,8 Prozent gemessen. Die größte Reichweite wurde für den 90-Minüter „Der Wegspuk“ im Januar 2021 mit 8,32 Millionen Zuschauern ausgewiesen.Beim jungen Publikum waren die Werte diesmal nicht ganz so hoch. 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen entsprachen aber dennoch tollen 8,4 Prozent. Im Anschluss steigerte dasdiesen Wert auf 9,6 Prozent, die Reichweite stieg leicht auf 0,55 Millionen. Insgesamt verfolgten das ZDF-Nachrichtenflaggschiff 4,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil sank auf 19,0 Prozent.Tagsüber setzte der Mainzer Sender auf Wintersport aus dem französischen Courchevel. Dort findet aktuell die Alpine Ski-WM statt, die mit dem Alpine Kombinations-Wettbewerb der Frauen startete. Den Super G verfolgten ab 10:57 Uhr 0,67 Millionen Zuschauer, die für einen Marktanteil von ausbaufähigen 12,1 Prozent sorgten. Nur 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, die Quote lag bei 5,3 Prozent. Am Nachmittag stand der Slalom auf dem Programm. Um 14:28 Uhr schalteten dann 1,31 Millionen ein, der Marktanteil stieg leicht auf 13,0 Prozent. Bei den jüngeren blieben die Werte recht konstant bei 0,08 Millionen und 5,1 Prozent.