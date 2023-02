«Sex Crime Stories» startet solide

Quotennews

Paula Lambert füllte auch den Rest der sixx-Primetime – mit wechselhaftem Erfolg.

Zu Beginn des Jahres wechselte «Finding Beauty» den Sendeplatz von Freitag- auf Montagabend, was für sixx aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss war. Nun startete der kleine Frauensender die nächste Eigenproduktion, diesmal mit einem bekannten Sendergesicht. Sex-Expertin Paula Lambert tat sich mit Strafverteidiger Alexander Stevens zusammen, umzu erzählen. Die erste von sechs geplanten Ausgaben verfolgten ab 20:15 Uhr 0,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil belief auf für sixx-Verhältnisse nur leicht unterdurchschnittliche 0,7 Prozent.Aus der Zielgruppe stammten 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige, die „Paula im True Crime Fieber“ sehen wollten. Die Geschichte über Informatik-Student Mike, der ursprünglich aus Nigeria stammt, sein Glück auf einer Online-Dating-Plattform versuchte und wegen seiner spärlichen Deutschkenntnisse in eine prekäre Lage kam, sorgte für einen Marktanteil von soliden 1,3 Prozent. Damit lief «Sex Crime Stories» auf einem verbesserten Niveau gegenüber «Finding Beauty», das mit der finalen Ausgabe vor zwei Wochen auf 0,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen abrutschte.Im Anschluss blieb Paula Lambert auf Sendung, denn sixx wiederholte zwei Folgen ihres Formats. Ab 21:00 Uhr sank die Reichweite auf 0,14 Millionen Zuschauer, um 22:15 Uhr blieben noch 0,11 Millionen übrig. Die Marktanteile bewegten sich nun bei mäßigen 0,5 und 0,6 Prozent auf dem Gesamtmarkt sowie schwachen 0,8 und annehmbaren 1,2 Prozent in der Zielgruppe. Um 23:22 Uhr wiederholte sixx dann wieder «Sex Crime Stories», was die Einschaltquote auf miese 0,4 Prozent abrutschen ließ. Weitere Lambert-Wiederholungen, darunter «So kommt Deutschland» von 21:00 Uhr und 22:15 Uhr steigerten die Werte auf 1,2 und 1,5 Prozent.holte ab 2:14 Uhr dann 1,5 und 1,6 Prozent.