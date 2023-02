Grammy verzeichnet Zuschauerplus

US-Quoten

Die Gala kam auf 12,4 Millionen lineare Fernsehzuschauer.

Die 65. jährliche Grammy-Verleihung erreichte am Sonntagabend 12,4 Millionen Gesamtzuschauer. Dies geht aus den zeitzonenbereinigten nationalen Quoten von Nielsen hervor, die damit die meistgesehene Show des Abends und die größte Zuschauerzahl für die Verleihung seit 2020 sind.Das sind 30 Prozent mehr als bei der letztjährigen Show, die nach den Live+Same-Day-Auswertungen im Laufe der Woche etwa 9,6 Millionen Gesamtzuschauer einschalteten. Die Verleihung im Jahr 2022 war die erste Live-Verleihung der Grammys nach der Coronavirus-Pandemie.Die Live-Übertragung am Sonntagabend fand in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt und wurde das dritte Jahr in Folge von Trevor Noah moderiert. Die Live-Streaming-Zahlen der Show, die live auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt wurde, stiegen im Vergleich zum letzten Jahr um 33 Prozent und brachen den bisherigen Rekord des größten Live-Streaming-Publikums in der Geschichte von Paramount+ und anderen CBS-Plattformen, so CBS.