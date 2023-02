Wegen «Brennpunkt» über Erdbebenkatastrophe: Das Erste verschiebt Aachener Karneval

TV-News

«Wider den tierischen Ernst 2023» geht es nach 22:00 Uhr auf Sendung. Stattdessen zieht Das Erste «Hart aber fair» vor. Die Sendung hat zudem ein neues Thema.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich im Südosten der Türkei im Grenzgebiet zu Syrien mehrere starke Erdbeben, am Mittag kam ein weiteres Beben hinzu. Die Behörden sprechen zur Stunde von fast 2.000 Todesopfern, mehrere Tausend seien verletzt worden. Zahlreiche Länder sicherten den betroffenen Regionen schnelle Hilfe an, darunter auch Deutschland. Im Fernsehen informieren am Abend zahlreiche Sender in Sondersendungen über die Entwicklungen des Tages und die Lage vor Ort. Das Erste bestätigte am Nachmittag einenum 20:15 Uhr und programmierte in diesem Zuge die komplette Primetime neu. Christian Nitsche moderiert die 20-minütige Sondersendung und informiert unter anderem auch darüber, wie effektiv die Hilfe sein kann und was benötigt werde. Dazu sind Reportagen und Gespräche geplant.Direkt im Anschluss geht Louis Klamroth mit seiner Talk-Sendungauf Sendung. Statt über den Fortschritt bei der Gleichberechtigung zu diskutieren, wie es am vergangenen Freitag angekündigt worden war, soll es nun um das Thema „Das Erdbeben in Syrien und der Türkei – wie können wir helfen?“ gehen. Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Dem Talk wird eine Sendezeit von einer Stunde eingeräumt, ehe sich Caren Miosga mit denmeldet. Um 22:10 Uhr geht dann die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereinsauf Sendung, die ursprünglich für 20:15 Uhr geplant war.Auch das ZDF hat für 19:20 Uhr im Nachgang an die-Nachrichten einzum Thema „Erdbeben in der Türkei und Syrien – Viele Tote und Verletzte“ einberufen. Die Moderation übernimmt Antje Pieper, die unter anderem die schwierige Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort beleuchtet. Das Magazinbeginnt daraufhin erst um 19:40 Uhr, an der Primetime mitändert sich nichts.RTL wiederum verschiebtundam heutigen Abend jeweils um 15 Minuten, zuvor moderiert Maik Meuser das viertelstündige. Er spricht mit Reportern, Experten und Hilfsorganisationen über die Lage in den Katastrophenregionen sowie über den Stand der Rettungsaktionen.