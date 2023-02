«Abbott Elementary»: Janine bekommt eine Schwester

US-Fernsehen

In der Schul-Comedy wurde Ayo Edebiri als neues Ensemble-Mitglied gecastet.

Ayo Edebiri wurde für die Gastrolle der Ayesha Teagues, der Schwester von Janine (Serienschöpferin Quinta Brunson), ingecastet. Im Laufe der Serie erwähnt Janine regelmäßig, dass sie eine komplizierte Beziehung zu Ayesha hat, die zum ersten Mal in der Episode "Valentinstag" am 8. Februar via FaceTime auftaucht, bevor sie später in Staffel zwei für eine größere Handlung zurückkehrt.Edebiri ist vor allem für ihre Rolle der Sydney Adamu in «The Bear» bekannt, der erfolgreichen Comedy-Drama-Serie von FX, die 2022 Premiere hatte. Die Rolle brachte ihr Nominierungen bei den Gotham Awards, Critics' Choice, Indie Spirits und der Screen Actors Guild ein. Sie ist auch als Autorin tätig und hat unter anderem an den Serien «Big Mouth» auf Netflix und «Dickinson» auf Netflix mitgewirkt.In "Valentinstag" diskutieren die Abbott-Lehrer über ihre Beziehungen und Pläne für den Feiertag. Janine findet heraus, dass einer ihrer Schüler in sie verknallt ist, und als sie einen Kollegen um Rat fragt, erfährt sie versehentlich ein Geheimnis über einen anderen Lehrer. An anderer Stelle besucht Ava Jacobs Unterricht in Schwarzer Geschichte, nachdem sie eine Beschwerde erhalten hat.