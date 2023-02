«Die Pyramide»: Sat.1 startet schwach in die Kult-Show-Wochen

Quotennews

Mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe feierte «Die Pyramide» ein mäßiges Comeback im deutschen Fernsehen.

Sendete Sat.1 in den vergangenen Wochen deutsche Comedy-Filme, die mit weniger als fünf Prozent in der klassischen Zielgruppe ziemlich mager abschnitten, startete der Bällchensender nun seine „Kult-Show-Wochen“. Den Anfang machte Jörg Pilawa mit. Das Comeback der einstigen ZDF-Quizshow durfte sich über 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren freuen. Der Marktanteil lag bei ausbaufähigen 4,4 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer für 0,35 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Damit lag Sat.1 etwas über dem Niveau der vergangenen Wochen, doch großer Quotenerfolg will sich mit Jörg Pilawa als Sendergesicht nicht einstellen.Im Nachgang wiederholte Sat.1 die Freitagabend-Ausgabe von. Die Zweitverwertung des Eltern-Kind-Spezials unterhielt ab 22:30 Uhr noch 0,43 Millionen Zuschauer, die Marktanteile schrumpften auf 3,5 und 4,2 Prozent. Ab kurz nach 1:00 Uhr war dann erneut «Die Pyramide» dran. Die Wiederholung sahen zu später Stunde 0,13 Millionen vor dem Fernseher hielt. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 4,1 und 4,5 Prozent.Tagsüber tat sich Sat.1 schwer:holte um 16:00 Uhr nur 0,34 Millionen Zuschauer, darunter gerade einmal 0,10 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 2,9 respektive 5,1 Prozent bewegte sich Sat.1 im roten Bereich. Auch das kurzfristig anberaumte, das zwischen 16:53 und 17:00 Uhr gesendet wurde, ging mit nur 0,33 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 2,5 und 4,6 Prozent unter. Etwas besser schnitten vier-Folgen ab. Die halbstündigen Folgen steigerten die Reichweite kontinuierlich von 0,74 auf 1,09 Millionen, ab 18:00 Uhr hielt man das Niveau bei 1,04 und 1,03 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe reichte dies für Quoten zwischen 6,1 Prozent (18:30 Uhr) und 8,1 Prozent (17:30 Uhr).erreichte um 19:00 Uhr 0,60 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent in der Zielgruppe.