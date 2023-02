Sat.1 startet «Die perfekte Minute»-Comeback im März

TV-News

Auf Daniel Boschmanns «Mein Mann kann» folgt Mitte März Ulla Kock am Brink, die mit Alltagsgeständen das Publikum begeistern soll.

Nachdem zu Jahresbeginn Sat.1 Pläne über ein Comeback der Gameshowbestätigt hatte, kündigte der Sender nun einen Starttermin für die von Ulla Kock am Brink moderierte Sendung. Los geht es am 13. März, wie geplant am Vorabend von montags bis freitags um 19:00 Uhr. Der Vorlauf besteht dann aus dem Ende Februar startenden «Volles Haus!», das über drei Stunden am Nachmittag ausgestrahlt wird.Die Rückkehr von «Die perfekte Minute» bedeutet auch, dass «Mein Mann kann», das derzeit in der Access-Primetime läuft, off air genommen wird. Daniel Boschmann ist seit Ende Oktober ununterbrochen auf Sendung, kann aber nur eine desaströse Quotenbilanz vorweisen. Im Schnitt schalteten weniger als eine halbe Million Zuschauer ein, der Zielgruppenmarktanteil liegt bei weniger als drei Prozent. Ulla Kock am Brink kann es mit ihrer Sendung aus dem Hause Banijay Productions somit eigentlich nur besser machen, allerdings ist der Sat.1-Vorabend seit Jahren ein Problemkind des Senders.In «Die perfekte Minute» spielen Kandidaten paarweise um 25.000 Euro. Dafür haben sie genau 60 Sekunden Zeit, um mit viel Geschick eine Aufgabe zu lösen. Alle Spiele in der Show sind so konzipiert, dass man ausschließlich Alltagsgegenstände dafür benötigt. So sollen die Zuschauer nicht nur mit den Kandidaten mitfiebern, sondern die Herausforderungen im heimischen Wohnzimmer parallel meistern können.