Geschafft: «Hot oder Schrott - Promi Spezial» ist durch

Quotennews

Kein leichter Gang! Den gesamten Januar inkl. des vergangenen Wochenendes lief bei VOX «Hot oder Schrott - Promi Spezial». Kaum erfolgreich.

Die Wochen der Promi-Allestester sind geschafft. VOX setzte zum Jahresbeginn an bisher allen Sonntagen auf das, teilweise mit neuen, teilweise mit alten Folgen. Wobei "neu" oder "alt" absolut keine Rolle gespielt zu haben scheint. Folge 1 des neuen Jahres am 08. Januar holte mit 0,66 Millionen Zuschauern nur 2,6 Prozent Marktanteil - eine neue Folge. Folge 2 holte am 15. Januar 0,81 Millionen Zuschauer und 0,3 Millionen Umworbenen bessere Werte - ebenfalls eine neue Folge. Mit 0,72 und 0,75 Millionen Zuschauern lief es für Folge 2 und 3 im neuen Jahr etwas schlechter, jedoch besser als bei Folge 1 - mit jeweils schon 2022 gezeigten Ausgaben. Nichtsdestotrotz lag einzig die erwähnte 2. Folge mit 0,81 Millionen Zuschauern bei einem wohl zu akzeptierenden Marktanteil von 3,2 Prozent, bei allen restlichen Platzierungen stand die 2 vor dem Komma.Bis gestern! Die vorerst finale Folge von «Hot oder Schrott - Promi Spezial» war wieder eine neue Folge und holte mit 0,77 Millionen Zuschauern wieder etwas mehr Reichweite zur roten Kugel und mit 3,0 Prozent Marktanteil zumindest eine knappe Besserung. Noch beeindruckender dürfte die Zielgruppen-Leistung sein. Zuvor lag des Bestwert bei 0,3 Millionen von Folge 2 - gestern schauten 0,35 Millionen Umworbene zu, der Marktanteil kann mit 6,0 Prozent schon beinah gefallen.Dennoch ist für das Format erst einmal der Ofen aus. Kommende Woche will am Sonntag Tim Mälzer mit «Kitchen Impossible» anheizen. Den Jahresauftakt bestimmt das Duell. Es geht ins Badener Land, den Schwarzwald, nach San José und über Frankreich bis nach Schweden.