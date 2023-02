HBO und Sky ziehen fünfte «The Last Of Us»-Episode vor

TV-News

Die TV-Premiere der neuesten «The Last Of Us»-Folge wird vorgezogen, jedoch bleiben die Ausstrahlungstermine der nachfolgenden Episoden gleich.

Die fünfte Episode der HBO-Serieerhält eine vorgezogene TV-Premiere und wird parallel zur US-Ausstrahlung am Samstag, den 11. Februar ab circa 4:00 Uhr morgens bei Sky ausgestrahlt sowie beim Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar sein. Alle weiteren Episoden sind wie normalerweise jeweils montags zu sehen. Der Grund für die verfrühte Ausstrahlung ist der am kommenden Sonntag stattfindende Super Bowl in den USA, wegen dem sich HBO Max für eine frühere Ausstrahlung am Freitagabend entschieden hat. Linear wird die Videospiel-Adaption am Sonntagabend dennoch gegen den Super Bowl antreten müssen, HBO plant weiterhin am Sonntagabend mit der TV-Premiere der fünften Episode. Beim Streamingdienst geht die Episode zwei Tage früher auf Sendung.«The Last Of Us» spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel (Pedro Pascal), ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie (Bella Ramsey), ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreisenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.Das Drehbuch zur Serie haben Craig Mazin und Neil Druckmann geschrieben. Kantemir Balagov, Jeremy Webb, Ali Abbasi und Neil Druckmann führen Regie. Als Executive Producers fungieren Craig Mazin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan und Rose Lam. Die Serie ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und Naughty Dog produzieren.