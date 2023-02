Universal Television dreht «Maame»

International

In Zusammenarbeit mit Thousand Voices arbeitet man an der Verfilmung eines Debütromans.

Universal International Studios und Jenna Bush Hagers Thousand Voices arbeiten mit der Autorin Jessica George zusammen, um eine Serienadaption ihres mit Spannung erwarteten Debütromanszu entwickeln. Die Buchrechte wurden von St Martin's Press in den USA und Hodder & Stoughton in Großbritannien im Rahmen einer Auktion erworben. Die deutschen Rechte wurden im Rahmen eines Zwei-Bücher-Deals von Sarah Leibl bei btb erworben, wobei die Übersetzungsrechte von David Higham Associates übernommen wurden.Das Buch erschien am 31. Januar in den USA und geht am 14. Februar in Großbritannien in den Verkauf. «Maame», das in der ghanaischen Sprache Twi viele Bedeutungen hat, bedeutet im Kontext des Romans ‚Frau‘. Im Mittelpunkt steht die in London lebende Maddie, die sich hauptsächlich um ihren Vater kümmert, der an Parkinson im fortgeschrittenen Stadium leidet. Als ihre Mutter von einem Aufenthalt in Ghana zurückkehrt, ergreift Maddie, eine bekennende Spätzünderin, die Chance, das Haus der Familie zu verlassen und endlich ein eigenes Leben zu beginnen, doch es kommt zu einer Tragödie.Zu den Themen des Romans der in London geborenen und aufgewachsenen Ghanaerin gehören familiäre Pflichten, Rassismus, weibliche Lust, die Komplexität der Liebe und die Macht der Freundschaft. Sie erforscht auch, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Heimaten und Kulturen hin- und hergerissen zu sein.