ZDF-Krimi landet deutlich vor dem DFB-Pokal

Quotennews

Trotz einer Wiederholung schalteten über zwei Millionen Menschen mehr für den Krimi im Ersten ein. Das Interesse an der Partie war hingegen vor allem bei den Jüngeren groß.



Im Achtelfinale des DFB-Pokals traf der 1. FSV Mainz gestern auf den FC Bayern München. In den letzten Spielen hatten sich die Münchner andauernd mit Unentschieden zufriedengeben müssen, was gestern jedoch keine Option mehr war. Ab 20.15 Uhr übertrug Das Erste die Begegnung live aus München und hatte Bastian Schweinsteiger als Experten zu Gast. Tom Bartels kommentierte das Aufeinandertreffen, bei dem am Ende der FC Bayern München mit 0:4 triumphierte.Fürschalteten zuvor ab 20.15 Uhr bereits 3,11 Millionen Fernsehende ein, was guten 13,3 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,75 Millionen Jüngeren sicherten sich eine herausragende Quote von 14,7 Prozent. Mit dem Anpfiff erhöhte sich die Reichweite auf 4,71 Millionen Menschen. Somit wuchs auch der Marktanteil auf starke 18,4 Prozent. Die 1,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich ganz nach oben an die Tagesrangliste.Das ZDF zeigte zur Primetime eine Wiederholung des Krimis. Dennoch war die Sendung auf dem Gesamtmarkt gefragter als die Fußballpartie. Hier landete man also mit 6,86 Millionen Interessenten auf dem ersten Platz der Tagesrangliste. Das Resultat war eine starke Sehbeteiligung von 24,7 Prozent. Lediglich die 0,47 Millionen Jüngeren konnten mit der Fußballkonkurrenz nicht mithalten. Somit kam der Sender hier nicht über einen soliden Marktanteil von 7,4 Prozent hinaus.