Susasn Lundgren verlässt Showtime

Köpfe

Erin Calhoun wird für Streaming und Werbung verantwortlich sein.

Nach der Ankündigung vom Montag, dass die linearen und Streaming-Plattformen von Showtime in Paramount+ With Showtime umbenannt werden, hat Paramount Global die Kommunikationschefin von Showtime und Paramount TV Studios, Erin Calhoun, in die neue Rolle des Executive Vice President of Communications of Paramount Streaming and Cross-Company Publicity befördert.Die Nachricht über die Beförderung der Führungskraft kommt, da Susan Lundgren von CBS Interactive ihren Posten verlässt, wodurch Calhoun einen erweiterten Zuständigkeitsbereich über alle Marken hinweg erhält. In ihrer neuen unternehmensübergreifenden Rolle wird sie direkt an Justin Dini, Executive Vice President und Leiter der Unternehmenskommunikation, berichten."Paramount verfügt über ein Team von erstklassigen Kommunikationsexperten, die regelmäßig erstaunliche Ergebnisse für das Portfolio der führenden Marken des Unternehmens erzielen", so Dini. "Diese neue Funktion wird dazu beitragen, unsere Bemühungen zu organisieren und zu beschleunigen, als 'ein Paramount' in der gesamten globalen Kommunikationsfunktion zu agieren, da wir zunehmend nahtloser und routinemäßiger zusammenarbeiten, um die größten Prioritäten des Unternehmens zu unterstützen."