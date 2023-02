Lets Game It Out  Lets Plays einmal auf eine andere Art und Weise

YouTuber

Josh Knowles hält sich nicht an die Regeln von Onlinespielen, sondern verfolgt immer das genaue Gegenteil des eigentlichen Ziels.

Gaming-Kanäle gibt es auf YouTube nahezu endlos viele. Um da noch aus der Masse herauszustechen, muss man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Dies ist Josh Knowles gelungen, der die Online-Spiele nicht immer auf die ganz gewöhnliche Weise angeht. Stattdessen probiert er verschiedene Games aus und bringt sie an ihre Limits. Sein Ziel ist es, die Spiele zu „brechen“, wobei er nach Lücken in der Programmierung und Glitches sucht oder den eigentlichen Sinn komplett umkehrt.Josh Knowles wurde 1983 in Palm Springs in Kalifornien geboren. Viel gibt er über sein Privatleben nicht bekannt und auch sein Gesicht ist in seinen Videos und Streams nicht zu sehen. Jedoch weiß man, dass er Halbasiate ist und zur einer Filmschule ging. Zudem arbeitete er als Continuity Supervisor für Filme wie etwa «The Lamp» und «Deus Ex Machina», bevor er YouTube zu seinem Hauptberuf machte. Er kümmerte sich also darum, dass die Drehbücher in sich schlüssig sind, vor allem wenn am Set noch Änderungen vorgenommen werden. Außerdem war er als Business Developer für Humbel Bundle, eine Firma die unter anderem Computerspiele verkauft, tätig. Knowles hat einen älteren Bruder und ist verheiratet.Seine YouTube-Karriere startete er im November 2016, als der Kanal „Let’s Game It Out“ gegründet wurde. Damals war der Kanal ein gemeinsames Projekt mit Anthony Vaughn zusammen. Lange Zeit veröffentlichten sie täglich neue Videos im Let’s Play-Style. Dabei teilten sie ihre ersten Eindrücke zu neuen Games und spielten sie durch. Dies geschah sowohl zu zweit im Mehrspielermodus als auch allein, während die andere Person das Geschehen kommentierte. Seit Vaughn jedoch im Dezember 2019 den Kanal verließ, um für eine größere Multimediafirma zu arbeiten, betreibt Josh Knowles den Kanal allein. Danach versuchte er zunächst auf die gleiche Weise wie zuvor weiterzumachen und lud weiter täglich Videos hoch. Dies brachte ihn jedoch nahe an ein Burnout, so dass nun deutlich weniger Videos, ein bis zwei pro Monat, auf dem Kanal erscheinen.Der YouTuber macht in den Onlinespielen genau das Gegenteil davon, was eigentlich das Ziel ist. Im Spiel „Humankind“ ruiniert er also die Menschheit, statt sie zu retten. Bei „Sims4“ entführt er seine komplette Nachbarschaft, in „Two Point Hospital“ baut er ein Krankenhaus mit einer Genesungsrate von null Prozent, bei „Cooking Simulator“ zwingt er seine Gäste dazu Müll zu essen und so weiter. Die neuen Videos, die Knowles hochlädt, generieren alle deutlich mehr als eine Million Aufrufe. Am erfolgreichsten ist ein Video, in dem er eine 600 Meter lange Kanone baut, um alles zu zerstören. Dieses hat bislang mehr als 31 Millionen Klicks erhalten. Der Kanal misst insgesamt 4,97 Millionen Abonnenten und steht also knapp vor der Fünf-Millionen-Marke.Inzwischen ist der Webvideoproduzent auch auf Twitch aktiv und verfolgt dort das gleiche Ziel wie auf YouTube, nur mit Live-Zuschauern. Dies hat ihm auf der Plattform zu mehr als 450.000 Followern verholfen. In einem Online-Shop ist zudem Merchandise des YouTubers, wie Tassen, Hoodies oder T-Shirts, erhältlich. Knowles war im Oktober bei „The First Podcast“ zu Gast, wobei eine Verschwörungstheorie entstand, dass er eigentlich gar nicht existiert, sondern nur ein weiterer Kanal von „Onision“ auf YouTube ist, da die Stimme der beiden ähnlich klang.