«Ginny & Georgia» dominieren die Nielsen-Charts

US-Quoten

Außerdem schlägt sich das Bankraub-Drama «Kaleidoskop» sehr gut.

Der meistgestreamte Titel über alle Streaming-Dienste hinweg war in der ersten Woche des Jahres, so die wöchentliche Streaming-Rangliste von Nielsen. Die Teenie-Comedy-Drama-Serie wurde zwischen dem 2. und 8. Januar 2,5 Milliarden Minuten lang angesehen, wobei die zweite Staffel auf Netflix vier Tage lang verfügbar war.Nach «Ginny & Georgia» folgt in den Nielsen Streaming Top10 das Netflix-Raubdrama, das in der ersten vollen Woche seiner Verfügbarkeit 1,6 Milliarden Minuten gesehen wurde. Die limitierte Serie ist so konzipiert, dass jede der acht Episoden in beliebiger Reihenfolge angesehen werden kann, das unfassbare viele Möglichkeiten bietet – und die Fans möglicherweise dazu inspiriert, die Serie nach Beendigung erneut anzusehen, was zu den hohen Zuschauerzahlen beitragen könnte.Rian Johnsons «Knives Out»-Fortsetzungwar der meistgestreamte Film der Woche und belegte mit 935 Millionen Sehminuten in der zweiten vollen Woche seiner Verfügbarkeit auf Netflix den fünften Platz der Streamingliste.