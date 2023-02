Christoph Maria Herbst wird für Geo zum Dino-Experten

TV-News

Im März zeigt Geo Television die britische Doku-Serie «Dinosaurs». Den Part von Stephen Fry übernimmt in der deutschen Synchronisation Christoph Maria Herbst.

Der Pay-TV-Sender Geo Television hat für den 2. März den Start der vierteiligen britischen Doku-Serie «Dinosaurs» angekündigt, die hierzulande unter dem Titelimmer donnerstags um 20:15 Uhr gesendet wird. In der Sendung reist der Schauspieler und Moderator Stephen Fry 155 Millionen Jahre in der Zeit zurück. Die erste von vier Folgen führt ihn in die Jura-Zeit, dem ersten Goldene Zeitalter der Dinosaurier, wie es in der Programmankündigung heißt.In der deutschen Synchronisation leiht Christoph Maria Herbst Fry seine Stimme, der auf seiner Zeitreise durch dichte Nadelwälder und weiter Prärien gigantischen Pflanzenfressern wie dem Diplodocus und tödlichen Raubtieren wie dem Allosaurus begegnet. «Dinosaurier» soll dem Publikum die Lebensweise sowie die Brunft- und Jagdverhalten der Urzeit-Tiere näherbringen.Derweil hat auch RTL Living die Deutschlandpremiere eines britischen Formats angekündigt. Statt um Dinos geht es hierbei aber um, also um Bauwerke, bei denen „Unmögliches möglich wird“, wie der Untertitel der Sendung näher bringt. In der ersten von acht Folgen, die ab dem 3. März immer freitags um 21:00 Uhr zu sehen sein werden, träumen Heather Li und Phil Lines davon, sich ein Refugium in der Wildnis zu schaffen. Als sie an der schottischen Nordwestküste auf ihr perfektes Grundstück stoßen, wird ihnen jedoch schnell klar, dass ein herkömmlicher Hausbau aufgrund der Abgeschiedenheit des Grundstücks nahezu unmöglich ist. Um diese Herausforderungen zu meistern, gab das Paar ein Haus bei einem auf Bausatzhäuser spezialisierten Unternehmen in Auftrag.