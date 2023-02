Rundschau

Seit Dienstag ist auch eine neue Biografie von Pamela Anderson bei Netflix verfügbar. Nur leider scheint das Leben des ehemaligen Filmstars langweilig zu sein.

«Frozen Planet II» (seit 8. Januar in der ZDFmediathek unter «Terra X»)

«Dear Edward» (seit 3. Februar bei AppleTV+)

«The Ark» (seit 1. Februar bei Syfy, kein Deutschlandstart geplant)

«Pamela, a love story» (seit 31. Januar bei Netflix)

«Freeridge» (seit 2. Februar bei Netflix)

Die von Sir David Attenborough gesprochene Fortsetzung von Frozen Planet aus dem Jahr 2011 zeigt eine Rückkehr in die Arktis und Antarktis sowie in andere gefrorene Umgebungen in der Ferne.«Dear Edward» ist eine herzzerreißende, lebensbejahende und aufbauende Geschichte über Überleben, Widerstandsfähigkeit, Verbundenheit und die Untersuchung dessen, was uns menschlich macht. Die Serie stammt aus den Apple Studios und erzählt die Geschichte von Edward Adler (gespielt von Colin O'Brien), einem 12-jährigen Jungen, der einen verheerenden Flugzeugabsturz überlebt, bei dem alle anderen Passagiere des Fluges, einschließlich seiner Familie, ums Leben kommen. Während Edward und andere von der Tragödie Betroffene auf der ganzen Welt versuchen, dem Leben nach dem Absturz einen Sinn zu geben, entstehen unerwartete Freundschaften, Romanzen und Gemeinschaften.Ein Jahr vor ihrem Ziel kämpft die Besatzung der Ark One in diesem Science-Fiction-Drama von Dean Devlin ums Überleben, nachdem ihr Schiff beschädigt wurde und die Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sind.Pamela Anderson erzählt mit privaten Videos und Tagebucheinträgen in ihren eigenen Worten von ihrem Aufstieg zum Ruhm, holprigen Beziehungen und dem berüchtigten Sextape-Skandal.Als eine alte Schachtel mehr als nur Unglück in ihr Leben zu bringen scheint, legen sich vier befreundete Jugendliche mächtig ins Zeug, um einen Fluch rückgängig zu machen.