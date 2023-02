«Christian»: Italienische Sky-Serie feiert im März Deutschlandpremiere

TV-News

Im Mittelpunkt steht ein römischer Mafia-Handlanger, der plötzlich feststellt, dass er mit seinen Händen Wunder vollbringen kann.

Die italienische Mysteryserie, basierend auf der Graphic Novel «Stigmata», feiert am 9. März in Deutschland ihre Premiere und wird immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sein. Außerdem stehen die Folgen auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.Das sechsteilige Sky Original wurde von Enrico Audenino («The Trial») und Valerio Cilio («Gomorrha – Die Serie») verfasst, Regie führen Stefano Lodovichi und Roberto Cinardi. «Christian» ist eine Produktion von Lucky Red Italy. In den Hauptrollen spielen Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Silvia D'Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Lina Sastri, Gabriel Montesi, Ivan Franek, Sekena Caramezza und Romana Maggiora Vergano.Zum Inhalt der Serie: Christian (Pesce) arbeitet als Handlanger in Rom für den Mafia-Boss Lino (De Plano). Der ehrgeizige Kleinganove strebt nach höheren Aufgaben und mehr Lohn, doch seine Ansprüche werden von Lino konsequent ignoriert. Christians Lage verschlimmert sich, als er plötzlich von unerträglichen Schmerzen in den Händen geplagt wird, die ihn von seiner Arbeit abhalten. Kurze Zeit später erscheinen auch noch zwei Stigmata auf den Händen und als er eines schönen Abends nur durch seine Berührungen Nachbarin Rachele (D'Amico) vor dem Drogentot rettet, beginnt sich sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Nachdem der Vatikan von dieser mysteriösen Lebensrettung erfährt, macht sich Postulator Matteo (Santamaria) auf die Suche nach Christian, den er für den schlimmsten und ungewöhnlichsten Hochstapler hält, um ihn zu enttarnen. Währenddessen vollbringt Christian weitere Wunder und erweckt Linos Frau nach jahrelangem Koma wieder zum Leben. Sehr zum Verdruss des Mafiabosses, der langsam aber sicher um seine Macht fürchtet.