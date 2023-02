«Mayfair Witches» hat eine Zukunft

US-Fernsehen

Der Fernsehsender AMC hat eine zweite Runde seiner Fernsehserie bestellt.

wurde von AMC für eine zweite Staffel verlängert. Das Drama, das als zweite Serie im Anne-Rice-Immortal-Universe auf AMC und AMC+ ausgestrahlt wird, erreichte bei seiner Premiere am 8. Januar gute Werte. Die Produktion der zweiten Staffel soll noch in diesem Jahr in New Orleans beginnen."Wir sind begeistert von der Reaktion auf diese Serie, insbesondere nach der unglaublich starken Resonanz auf «Interview with a Vampire», und können es kaum erwarten, den Fans die zweiten Staffeln beider Serien in diesem reichhaltigen, lebendigen und expandierenden Universum zu präsentieren, das auf den Werken von Anne Rice basiert", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks.Die Serie basiert auf Rice' Bestseller-Trilogie "Das Leben der Mayfair-Hexen" und folgt der Neurochirurgin Rowan Fielding (Alexandra Daddario). Nachdem sie herausfindet, dass sie die unwahrscheinliche Erbin einer Hexenfamilie ist, muss sie sich mit ihren neu entdeckten Kräften auseinandersetzen und sich einer unheimlichen Präsenz stellen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt."Der Erfolg von «Mayfair Witches» und «Interview with a Vampire» zeigt einmal mehr die Stärke und Meisterschaft von Anne Rices Werk", so Mark Johnson, der bei AMC Networks für das gesamte Anne-Rice-Universum verantwortlich ist. "Die Tatsache, dass diese ersten beiden Serien beim Fernsehpublikum so gut ankommen, macht uns sehr stolz auf das, was wir bereits erreicht haben, und wir freuen uns auf die Geschichten, die noch kommen werden.“