«1923» wird für eine 2. Staffel bei Paramount+ verlängert

US-Fernsehen

Das «Yellowstone»-Spin-Off mit Harrison Ford und Helen Mirren geht weiter.

Weiter geht’s: In dem Prequelzu Taylor Sheridans «Yellowstone» spielen Harrison Ford als Dutton-Patriarch Jacob und Helen Mirren als seine in Irland geborene Frau Cara die Hauptrollen. Die Serie folgt der Generation der Familie Dutton, die im Montana der 1920er Jahre mit Pandemien, Dürre und dem Ende der Prohibition zu kämpfen hat. «1923» war von Anfang an ein Erfolg und wurde mit 7,4 Millionen Zuschauern zur meistgesehenen Paramount+ Premiere aller Zeiten in den USA.Neben Ford und Mirren spielen in der Serie Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn und Julia Schlaepfer. Robert Patrick, Sebastian Roché und Kerry O'Malley sind wiederkehrende Charaktere, und zu den Gästen gehören James Badge Dale, Jennifer Ehle, Tim DeKay, Nick Boraine, Alexandra Grossi, Michael Spears, Amelia Rico, Jessalyn Gilsig, Peter Stormare und Jacques Schembri.«1923» wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Bosque Ranch Productions produziert und von «Yellowstone»-Co-Schöpfer Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari und Ben Richardson inszeniert. Zu Sheridans Paramount+-Programm gehören auch die «Yellowstone»-Vorgeschichte «1883», «Mayor of Kingstown» und «Tulsa King».