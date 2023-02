Quotencheck

Im Anschluss an die jüngste Staffel des Dschungelcamps platzierte RTL die wohl erfolgreichste Late-Night-Show.

Der Fernsehsender RTL setzt im Anschluss von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» auf die Talkshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach». Die von Angela Finger-Erben und Olivia Jones moderierte Sendung kommt allerdings nicht aus dem australischen Dschungel, sondern aus einem Kölner Fernsehstudio.Dieser Umstand änderte nichts an der Tatsache, dass Millionen Menschen die Nacht mit der Sendung verbrachten. Nach der dreistündigen Premiere am Freitag, den 13. Januar 2023, in der sich Sonja Zietlow und Jan Köppen aus Australien meldeten und 4,72 Millionen Fernsehzuschauer einsammelten, blieben 1,85 Millionen Menschen bis knapp nach 01.00 Uhr wach. Der Marktanteil der Sendung lag bei fantastischen 19,8 Prozent. Bei den Umworbenen wurden immer noch 0,74 Millionen Menschen gemessen, sodass man auf fantastische 28,4 Prozent Marktanteil kam.Mit der zweiten Folge markierte man auch gleich das Staffeltief. Während der Dschungel auf 4,40 Millionen Zuseher kam, erreichte die Sendung in der Nacht auf Sonntag 1,74 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 17,6 Prozent. Bei den Umworbenen sorgten 0,68 Millionen Zuseher für verhältnismäßig schwache 22,7 Prozent. Dieser Wert wurde am Donnerstag erneut eingefahren. Ansonsten waren die Marktanteile deutlich höher.Eine Woche nach der Premiere erreichte «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach» die höchste Reichweite. 2,06 Millionen Menschen waren am Samstag, den 21. Januar 2023, mit von der Partie und sorgten für 21,0 Prozent Marktanteil. 0,77 Millionen Werberelevante bedeuteten ebenfalls einen Staffelbestwert und sorgten für 25,7 Prozent. Die Folge vom letzten Donnerstag verzeichnete mit 33,1 Prozent bei den Werberelevanten den Staffelbestwert.Am Freitag, den 27. Januar, ging es um Mitternacht auf Sendung. 1,98 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, darunter 0,70 Millionen Umworbene. Der Marktanteil lag weiterhin bei sehr guten 25,0 Prozent. Eine Nacht später sorgten die 0,70 Millionen für 28,5 Prozent bei den jungen Menschen. 2,02 Millionen Menschen waren dabei. Das Staffelfinale, das in der Nacht auf Montag ausgestrahlt wurde, unterhielt 1,55 Millionen Menschen. Nur 0,48 Millionen Menschen waren dabei und verhalfen RTL zu 27,7 Prozent.Die 16 Ausgaben von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach» lockte 1,63 Millionen Fernsehzuschauer an und verbuchte 18,9 Prozent Marktanteil. Die Talkshow mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones erntete 0,56 Millionen bei den Umworbenen, sodass man sich über fabelhafte 26,1 Prozent Marktanteil freuen konnte.