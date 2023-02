Peacock verlängert «The Traitors»

US-Fernsehen

Das Reality-Format kommt ursprünglich aus Großbritannien, die BBC landete dort einen Hit.

Peacock hatfür eine zweite Staffel verlängert, wie der Streamer am Donnerstag bekannt gab. Die Verlängerung kommt direkt nach der erfolgreichen Premiere der Serie. Das Format zeigt zwanzig Kandidaten, die in einer Reihe von Herausforderungen gegeneinander antreten, um am Ende einen Geldpreis zu gewinnen. Auf dem Weg dorthin müssen sie auch herausfinden, wer von den drei Kandidaten in der Gruppe "die Verräter" sind, die einen Plan haben, um den Preis von den anderen Kandidaten, den "Treuen", zu stehlen. Der Streamer bewirbt den Wettbewerb als seine originale Reality-Serie Nr. 1."«The Traitors» ist ein ehrgeiziges, höchst fesselndes und spontanes Format, das Kandidaten und Zuschauer auf Trab hält", so Corie Henson, EVP of entertainment unscripted content bei NBCUniversal. "Alan Cumming ist ein gut gekleidetes Genie, die Produzenten von Studio Lambert sind brillante Geschichtenerzähler und die Show ist die perfekte Mischung aus Drama und Spannung, die unsere ‚Traitors‘ und ‚Faithfuls‘ nach mehr lechzen lässt.""Wir haben es sehr genossen, die US-Version dieses Hit-Formats mit NBC zu produzieren und dem Peacock-Publikum ein hochgradig unterhaltsames Krimi-Spiel voller Intrigen und dramatischer Wendungen zu bieten", so Stephen Lambert, CEO von Studio Lambert. "Dies ist das Spiel, das zeigt, wie Menschen sich gegenseitig beurteilen und dabei oft falsche Schlüsse ziehen, und zwar auf eine Art und Weise, die aufschlussreich und unterhaltsam ist, und wir freuen uns, mit Alan eine zweite Staffel zu machen, während wir gemeinsam auf dem Erfolg der ersten Staffel aufbauen."