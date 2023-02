«So Help Me Todd» geht bei CBS weiter

US-Fernsehen

Die neue Drama-Serie wird auch im zweiten Jahr zu sehen sein.

CBS hat das junge Dramafür eine weitere Staffel verlängert. Die Serie folgt der akribischen Anwältin Margaret Wright (Marcia Gay Harden) und Todd (Skylar Astin), ihrem talentierten, aber schmuddeligen, ziellosen Sohn, den sie als internen Ermittler für ihre Kanzlei einstellt. Als schwarzes Schaf der wohlhabenden Wright-Familie ist Todd ein lässiger, schnell denkender, exzellenter ehemaliger Privatdetektiv, der in eine schwierige Lage geraten ist, nachdem ihm wegen seiner flexiblen Auslegung des Gesetzes die Lizenz entzogen wurde. Margarets Vorliebe für Exzellenz und strikte Einhaltung des Gesetzes steht in krassem Gegensatz zu Todds rabiaten Methoden, sich aus brenzligen Situationen herauszuwinden. Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann und Rosa Arredondo spielen ebenfalls mit.«So Help Me Todd»wurde von Scott Prendergast entwickelt, der zusammen mit Elizabeth Klaviter, Dr. Phil McGraw, Stuart Gillard, Jay McGraw und Julia Eisenman als ausführender Produzent fungiert. CBS Studios produziert."«So Help Me Todd» hat die Zuschauer mit der unvergleichlichen Chemie zwischen Marcia Gay Harden und Skylar Astin verzaubert", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Es ist kein Wunder, dass die Serie mit ihrer einzigartigen Mischung aus fesselndem Rechtsdrama, lautem Humor und faszinierender familiärer Dysfunktion immer mehr Zuschauer findet. Ich freue mich, dass diese beiden unnachahmlichen Charaktere und ihr unterhaltsames Geplänkel in eine zweite Staffel gehen werden."