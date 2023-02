Paramount-Pictures-COO nimmt seinen Hut

Köpfe

Andrew Gumpert scheidet auch bei den Nickelodeon Studios aus.

Andrew Gumpert beendet seine Tätigkeit als COO von Paramount Pictures und Nickelodeon Studios. CEO und Präsident Brian Robbins bestätigte die Nachricht in einem Memo an die Mitarbeiter am Donnerstagabend und schrieb, dass Gumpert "beschlossen hat," die Studios zu verlassen."Seit seinem Eintritt bei Paramount als COO im Jahr 2017 und der Ausweitung seiner Zuständigkeiten auf Nickelodeon im vergangenen Jahr hat Andrew Gumpert unsere Beziehungen in allen Bereichen unseres Geschäfts erfolgreich gestärkt – er hat die Verhandlungen mit unseren strategischen, kreativen und finanziellen Partnern und Lizenznehmern überwacht und mit unseren Teams zusammengearbeitet, um unsere Einnahmequellen zu erweitern und weiterzuentwickeln", so Robbins in dem Memo.Gumpert fügte hinzu: "Es war ein außerordentliches Privileg, an der Seite all meiner unglaublichen Paramount-Kollegen zu arbeiten und sie zu leiten. Gemeinsam haben wir Erstaunliches erreicht, und ich werde immer dankbar für die Zusammenarbeit sein. Ich habe über das nächste Kapitel meiner Karriere nachgedacht und freue mich darauf, herauszufinden, was als nächstes kommt. Ich bin zuversichtlich, dass diese Organisation weiterhin führend in der Branche sein wird."