«Tatort Deutschland» geht weiter

Vermischtes

Nach der erfolgreichen Reihe «Der Dunkle Januar» setzt Bild den täglichen Podcast dauerhaft fort.

Unter der Podcastreiheveröffentlicht Bild auch künftig von Montag bis Freitag täglich je einen wahren Kriminalfall. Damit knüpft an das erfolgreiche Podcast-Spezial «Der Dunkle Januar» an, das zu Beginn des Jahres ebenfalls jeden Tag unter der Woche einen True-Crime-Fall präsentierte. Dadurch erschafft Bild den ersten True-Crime-Podcast in Deutschland, der beständig täglich erscheint.In «Tatort Deutschland» werden sowohl aktuelle Verbrechen als auch historische Krimigeschichten erzählt, wie der deutsche Serienmörder „Onkel Tick Tack“, der in den 1920ern für mindestens ein Dutzend Morde verantwortlich war, der „Säurebadmörder“ von London in den 1940ern und die „Eislady“ von Wien, in deren Keller 2011 zwei Leichen gefunden wurden. Moderiert wird die Podcast-Reihe von Sprecher Mirko Kasimir und Bild-Podcastredakteurin Antonia Heyer. Die Audio-Agentur Wake Word unterstützt die Produktion.„Das Podcast-Spezial im Januar war ein voller Erfolg und hat uns eindeutig gezeigt, dass ein ausgeprägtes Interesse an True-Crime-Geschichten besteht. Daher machen wir im Februar nahtlos weiter, um unsere Hörer weiterhin mit fesselnden Kriminalgeschichten zu begeistern – eine wertvolle Ergänzung des vielfältigen Podcast-Programmportfolios bei BILD.“, so Stefan Netzebandt, Leiter Audio Bild-Redaktion.