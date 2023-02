Mary Stuart Masterson macht bei Horrorfilm mit

Kino-News

Die Blumhouse-Adaption «Five Nights at Freddy‘s» wird mit der Schauspielerin besetzt.

Mary Stuart Masterson wurde für die Blumhouse-Verfilmung vonverpflichtet. Die Produktion der Verfilmung der beliebten Videospielserie wird im Februar in New Orleans beginnen. Sie schließt sich einem Ensemble an, zu dem auch Josh Hutcherson und Matthew Lillard gehören. Emma Tammi («The Wind») führt bei dem Film Regie. Jim Henson's Creature Shop wird mit Blumhouse zusammenarbeiten, um die Animatronics des Spiels zum Leben zu erwecken.Wie Fans des Survival-Spiels wissen, folgt «Five Nights at Freddy's» einem gestörten Wachmann, der bei Freddy Fazbears Pizza zu arbeiten beginnt. Während er seine erste Nacht im Job verbringt, stellt er fest, dass die Nachtschicht bei Freddys nicht so einfach zu überstehen ist. Der Film wurde von Scott Cawthon, Emma Tammi und Seth Cuddeback geschrieben. Der Film wird von Blumhouse in Zusammenarbeit mit Striker Entertainment produziert. Scott Cawthon und Jason Blum werden den Film produzieren. Beatriz Sequeira und Russell Binder sind ausführende Produzenten.Masterson ist Schauspielerin, Autorin, Produzentin und Regisseurin und wird als nächstes in dem von Rod Lurie inszenierten Film «The Senior» an der Seite von Michael Chiklis, Brandon Flynn und Rob Corddry zu sehen sein, sowie in dem Independent-Film «Isle of Hope» an der Seite von Diane Ladd.