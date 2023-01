VOX streicht «Genial gedacht?!» aus dem Programm

TV-News

Der Tüftlercheck verschwindet mit sofortiger Wirkung vom Sonntagvorabend. Stattdessen übernehmen «Die Autodoktoren».

Anfang Januar versuchte VOX die beiden Programmmarken «Die Höhle der Löwen» und «Hot oder Schrott» miteinander zu kombinieren. Herausgekommen ist. In dem Format trafen die Moderatoren Anni Dunkelmann und Detlef Steves jeweils auf drei Erfinder, die den beiden ihre Neuentwicklungen und Prototypen vorstellten, die dann auf Alltagstauglichkeit geprüft wurden. Zu gewinnen gab es 5.000 Euro, doch das blieb eine der wenigen Freuden, die die Sendung bereitete.Beim Publikum stieß das am Sonntagvorabend gesendete Format nur auf wenig Gegenliebe. Die ersten beiden Ausgaben schauten jeweils deutlich weniger als eine Million Zuschauer, die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen nur bei schwachen 4,7 und 3,7 Prozent. Woche drei sorgte für einen kleinen Aufwärtstrend und verbesserte die Werte auf 1,01 Millionen und 5,7 Prozent. Vergangenen Sonntag fiel «Genial gedacht?!» auf 0,81 Millionen und 3,9 Prozent zurück. Das war endgültig zu wenig, wie VOX am Dienstag entschied und das Format aus dem Hause Endemol Shine Germany mit sofortiger Wirkung absetzt.Stattdessen verdoppelt sich am kommenden Sonntag, 5. Februar, die Dosis von. Statt einer Folge gibt es ab 18:10 Uhr gleich zwei neue Ausgaben. Am 12. Februar sendet VOX um 18:10 Uhr wie geplant das Staffelfinale der zweiten Runde, ehe um 19:10 Uhr eine Ausgabe aus dem vergangenen Jahr wiederholt wird. Ab 19. Februar übernimmt dann den zweistündigen Programmplatz vor der Primetime Quotenmeter berichtete ).