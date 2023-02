«L.A. Brea» geht weiter

US-Fernsehen

Die Serie, die zwar in Los Angeles spielt, wird in Australien produziert.

wurde für eine dritte Staffel bei NBC verlängert. Die Nachricht kommt noch vor der Wiederaufnahme der zweiten Season der Serie, von der zuletzt im November eine Erstausstrahlung gesendet wurde. Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "einem epischen Familienabenteuer, nachdem sich in Los Angeles ein riesiges Erdloch auftut, das Menschen und Gebäude in ein mysteriöses und gefährliches Urland zieht, wo sie keine andere Wahl haben, als sich zusammenzuschließen, um zu überleben."Zur Besetzung gehören Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Zyra Gorecki, Jack Martin, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie, Tonantzin Carmelo, und Michelle Vergara Moore.David Applebaum hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Rachel Kaplan, Chris Hollier, Adam Davidson, Bryan Wynbrandt, Steven Lilien, Ken Woodruff und Arika Lisanne Mittman sind ebenfalls ausführende Produzenten. Universal Television produziert die Serie zusammen mit der australischen Firma Matchbox Pictures in Zusammenarbeit mit Keshet Studios.