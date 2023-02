Johnny Knoxville ätzt über Hulu

Köpfe

Die Einstellung von «Reboot» ist dem Fernsehstar nicht geheuer.

Johnny Knoxville bedauerte in den sozialen Medien die Absetzung von, über die Hulu am Montag informierte. Demnach werde es keine zweite Staffel geben. "Schweren Herzens muss ich sagen, dass Hulu trotz großartiger Kritiken und einer Nominierung für einen Kritikerpreis «Reboot» nicht einmal für eine zweite Staffel übernommen hat", schrieb der «Jackass»-Star auf Instagram. "Ziemlich unglaublich."Knoxville, der in der von Steven Levitan kreierten Serie den bissigen Komiker und genesenden Alkoholiker Clay Barber spielte, fuhr fort: "An dieser Serie zu arbeiten, war eines der größten Highlights meines Lebens, und ich möchte Steve Levitan und der gesamten Starbesetzung dafür danken, dass ich Teil dieser Serie sein durfte. Es ist aber noch nicht vorbei, denn wir sind dabei, die Serie weiterzuverkaufen und hoffen, dass sie ein Zuhause bei einem Studio findet, das an eine neue Serie glaubt und weiß, wie man sie richtig unterstützt, während sie weiter wächst."Mit Keegan-Michael Key, Judy Greer, Paul Reiser, Rachel Bloom und Calum Worthy in den Hauptrollen folgte «Reboot» der dysfunktionalen Besetzung einer 20 Jahre alten Sitcom, die wieder zusammengeführt wird, als Hulu beschließt, die Serie neu zu starten. Die Serie war Levitans erstes Projekt seit dem Ende von «Modern Family» im Jahr 2020.