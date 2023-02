Kostenloses Peacock ist Geschichte

Vermischtes

Neue Nutzer müssen sich für ein Bezahl-Angebot entscheiden.

NBCUniversal hat einst die kostenlose, werbegestützte Variante von Peacock als Wettbewerbsvorteil im Streaming-Krieg angepriesen, als der Dienst im Jahr 2020 erstmals an den Start ging – sogar mit dem Slogan "Free as a Bird". Aber jetzt wird das Medienunternehmen jeden, der Peacock streamen möchte, zur Kasse bitten.Seit Montag (30. Januar) erlaubt Peacock neuen Nutzern nicht mehr, sich für das kostenlose Angebot anzumelden. Um Peacock zu erhalten, müssen die Nutzer den Premium-Plan (4,99 US-Dollar/Monat) mit Werbung oder Premium Plus (9,99 US-Dollar/Monat) ohne Werbung abonnieren. Ein NBCU-Sprecher sagte, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Wachstumsstrategie für Peacock den Schwerpunkt auf die kostenpflichtigen Pläne verlagert. Peacock Premium, so der Sprecher, spiegelt die Marke der Streaming-Plattform und das "einzigartige" Erlebnis, das sie bietet, besser wider.Bestehende Nutzer, die sich für Peacock Free angemeldet haben, können laut NBCU weiterhin kostenlos auf den Dienst zugreifen, vorerst noch mit Werbung. Das kostenlose Peacock-Angebot umfasst nur einen Teil des Programms der kostenpflichtigen Angebote, nämlich rund 10.000 Stunden. In der Zwischenzeit hat NBCU berechtigten Kunden von Comcast Cable und Cox die Möglichkeit geboten, Peacock Premium (mit Werbung) ohne zusätzliche Kosten zu nutzen. Das Unternehmen plant jedoch, auch dieses Angebot einzustellen, wie NBCU-Chef Jeff Shell letztes Jahr sagte.