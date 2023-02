Ein unmoralisches Angebot

Soap-Check

Erik möchte weiterhin die ehrliche Yvonne vor Krüger schützen. Doch dieser holt noch einmal aus und überrascht seine Mitmenschen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nicis letzter Versuch auf Finn zuzugehen geht schief - er lässt sie eiskalt abblitzen. Doch ihm setzt ihre Enttäuschung zu. Nach einem Gespräch mit Bernd wird Finn klar: Er will es noch einmal mit ihr versuchen und offenbart Nici seine Gefühle. Er bittet sie um eine letzte Chance. Simon hat Dilay im Hochzeitkleid aufgefangen, doch der magische Moment wird durch ein Telefonklingeln unterbrochen - und Simon lässt Dilay einfach fallen. Sie kann seine ungehobelte Art nicht fassen. Trotz Charlottes Bemühungen ist Dilay durch mit Simon. Gunter kämpft gegen seine Trauer um Dörte und gegen seine Alkoholsucht. Merle und Carla sind für ihn da und unterstützen ihn. Denn Gunter muss sich eingestehen: Die Versuchung wieder zu trinken ist groß. Aber er kann seiner Sucht widerstehen. Johanna fragt Tina auffällig zu Ben und ihrer Ehe aus. Tina rätselt, ob Johanna sich jetzt als Eheberaterin engagiert und erfährt dann: Ben ist Johannas Muse für ihren neuen Roman. Tina ist skeptisch, bis sie die Manuskripte liest ...Krügers Auftauchen alarmiert Erik und er möchte die arglose Yvonne vor ihm schützen. Deshalb appelliert er an Christoph, mit Krüger zu reden und diesen zurückzupfeifen, was Christoph ihm auch verspricht. Doch Krüger pokert weiter. Dann macht ein Fremder Erik ein überraschend lukratives Angebot. Eleni möchte die Wahrheit, die Christoph ihr erzählt, zunächst nicht glauben. Als sie ihre Mutter damit konfrontiert, streitet diese zunächst alles ab. Doch Eleni merkt enttäuscht, dass ihre Mutter sie erneut belogen hat, und stellt daraufhin Markus zur Rede. Werner macht sich nach Valentinas Geständnis Sorgen um sie. Doch Valentina lässt sich von Alfons mit einer gemeinsamen Arbeit ablenken. Später erklärt sie Werner, dass sie ihre Zukunft nicht wegen einer hoffnungslosen Liebe gefährden will. Gerry möchte mit Shirin üben, wie diese wieder selbstständig leben kann. Doch der Versuch geht schief. Helene macht Shirin klar, dass es so nicht weitergehen kann. Sie schlägt vor, dass Shirin ihre Schwerbehinderung anerkennen lässt, um eine Pflege zu beantragen.In Mikes Baugrube wird eine Fliegerbombe gefunden! Ist mit einer Entschärfung und der Evakuierung von Lansings Dorfkern schon alle Gefahr gebannt? Nein, denn die Bombe hat die Wohnung der Preissingers und die Werkstatt dem Boden gleichgemacht. Nun müssen sie herausfinden, ob die Versicherung zahlt. Denn: Die Ursache waren Öltanks.Ute befürchtet, den Kontakt zu ihrer leiblichen Tochter Matilda ruiniert zu haben, bis sie einen Besuch erhält, der ihre schlimmsten Befürchtungen übertrifft. Chris will schlechten Gewissens alles tun, um Jenny in ihrer Trauer um ihren Hund zu helfen. Hat ihre Freundschaft noch eine Chance? Um sich selbst und Eva zu beweisen, dass sie jede Herausforderung meistert, halst Stella sich kurzerhand einen Auftritt als "Standup-Comedian" auf.Als Jenny realisiert, dass sie bei Axel auf Granit beißt, greift sie zu drastischeren Methoden, um hinter seinen Plan gegen ihre Familie zu kommen. Yannick erfährt, dass er ein geeigneter Organspender für Nele ist, doch die gesetzlichen Vorgaben sprechen dagegen. Auch Isabelle ist nicht einverstanden. Während Bens Valentinstagsüberraschung für Kim doch noch ein Erfolg wird, wandern Gabriels Gedanken immer öfter zu seiner alten Flamme Maria.Laura legt sich ins Zeug, um an Johannas Geld zu kommen, das sie so dringend fürs Mauerwerk braucht. Sie wittert eine Chance, ihr eine mehrstellige Summe abzuknöpfen, erkennt aber, dass das nicht klappen kann. Was nun? Nina ahnt nicht, dass Jessica sich ihr aus schlechtem Gewissen entzieht, und hat Mitgefühl mit ihrer Schwester. Sie selbst genießt weiter den Umgang mit Carlos und lässt sich das von Katrin auch nicht mies machen.George ist im Hostel schon am Morgen extrem gestresst. Dementsprechend passt es ihm gar nicht, als er seine Schwester Tess mit anderen Mitarbeitern beim mutmaßlichen Kaffeeplausch erwischt. Was er nicht ahnt: Tess kümmert sich gerade um eine Kollegin, die erfahren hat, dass sie ungewollt schwanger ist und nun kurz vor dem Durchdrehen steht. Aus Georges Sicht ist das Verhalten von Tess einfach nur daneben. Und dann gießt auch noch Robert Öl ins Feuer und macht George auf dessen vermeintlich faule Schwester aufmerksam. George platzt nun endgültig der Kragen. Er feuert Tess.Peggy erhält von ihrem Anwalt eine für sie gute Nachricht: René hat den verstorbenen Theo belastet. Von daher hat Peggy mit Sicherheit nichts mehr zu befürchten. Dennoch kann sie sich nicht recht freuen. Maltes Schuldzuweisung, dass sie seinen Vater eiskalt umgebracht hat, macht ihr immer noch schwer zu schaffen. Als Malte in Paulas Gegenwart noch einmal seine Drohung, Peggy fertigzumachen, bestätigt, macht sie sich immer größere Sorgen um ihren Neffen. An Theos Beerdigung nimmt Malte außerdem beängstigend emotionslos teil. Währenddessen beschließt Peggy mit schlechtem Gewissen, Theo die letzte Ehre zu erweisen, und verfolgt die Beisetzung zusammen mit Joe aus sicherer Distanz. Doch auf dem Weg zum Auto werden sie von Malte gesehen, der Peggy daraufhin sehr wütend und sehr direkt angeht. Peggy ist anschließend völlig fertig und macht sich große Sorgen. Was hat Malte nun mit ihr vor? Zunächst lässt Malte seiner verzweifelten Wut über Theos Tod freien Lauf und randaliert im Bad.