Sky Cinema stärkt Kino-Pläne mit starbesetztem Line-up

Kino-News

Unter anderem hat sich der britische Bezahlsender die Dienste von Adam Driver, Penelope Cruz, Julianne Moore und Natalie Portman gesichert.

Das britische Bezahlangebot Sky Cinema hat weitere Kino-Highlights für das laufende Jahr angekündigt, nachdem der Politthriller «The Independent» mit Jodie Turner-Smith und Brian Cox, Zach Braffs lebensbejahendes Drama «A Good Person» mit Florence Pugh und Morgan Freeman sowie «Lee» mit Kate Winslet in der Hauptrolle bekannt gegeben wurden. Hinzu kommen auchvon Michael Mann mit Adam Driver und Penelope Cruz sowievon Todd Haynes mit den Oscar-Preisträgern Julianne Moore und Natalie Portman, die sich zu der Originalfilmliste von Sky Cinema 2023 gesellen.Die Liste enthält auch, eine queere Liebesgeschichte über das Erwachsenwerden, die von Josh O’Connor und Michael Gilbert geschrieben wurde und mit Susan Wokoma, Jack Davenport und Alison Sudol in den Hauptrollen besetzt ist. Sky Cinema enthüllte auch einen Trailer zumit Sam Neill und Christoph Waltz. Der Film folgt zwei Praktikanten, die in einem mysteriösen London zu arbeiten beginnen und sich immer mehr bewusst werden, dass ihre Arbeitgeber alles andere als konventionell sind, und bald die wahre Agenda des riesigen Unternehmens entdecken, in dem sie arbeiten.«A Good Person», «Ferrari», «May December» und «Lee» werden in Großbritannien zunächst im Kino gezeigt, ebenso wie «A Good Person», der im März anlaufen soll, bevor der Film im April auf Sky Cinema und beim Streamingdienst Now Premiere feiert.„Von einem Jim-Henson-Fantasy-Abenteuer, das Ihnen puren Eskapismus verspricht, bis hin zu einem herzzerreißenden Drama über Lee Millers Leben mit der meisterhaften Kate Winslet in der Hauptrolle, unser Sky-Originalangebot auf Sky Cinema hat wirklich etwas für jeden zu bieten. Wir freuen uns sehr, eine ganze Reihe exklusiver Inhalte aus unserer 2023-Liste mit Ihnen zu teilen“, so Julia Stuart, Direktorin für Originalfilme bei Sky.