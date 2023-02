Zweiter «The Batman» kommt 2025

Kino-News

Der Spielfilm wird Teil des neuen „DC Elseworlds“-Projektes sein.

Die Rückkehr von Robert Pattinson als Batman steht fest: Warner Bros. hat angekündigt, dass Matt Reeves'am 3. Oktober 2025 in die Kinos kommen wird. Weitere Informationen, einschließlich einer Beschreibung der Handlung, bleiben vorerst unter Verschluss. James Gunn und Peter Safran bestätigten das Erscheinungsdatum von «The Batman Part II» während eines Presse-Events auf dem Gelände von Warner Bros. am 30. Januar.Während Gunn und Safran ein neues DC-Universum entwickeln, zu dem auch der 2025 in die Kinos kommende «Superman: Legacy» gehört, wird Reeves' «The Batman Part II» ein eigenständiger Film bleiben und unter die neu eingeführte Kategorie "DC Elseworlds" fallen. Gunn kündigte an, dass jeder DC-Film und jede DC-Fernsehserie, die außerhalb des DC-Hauptuniversums angesiedelt ist, das Etikett "DC Elseworlds" erhalten wird, genau wie es bei DC Comics funktioniert.Pattinson und Reeves werden weiterhin ihre Version von Batman in der "DC Elseworlds"-Abteilung entwickeln, während Gunn und Safran einen neuen Batman im DC-Universum erschaffen werden.