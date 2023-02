«You People» läuft für Netflix erfolgreich

International

Der Spielfilm mit Stars wie Jonah Hill und Eddie Murphy lief erfolgreich an.

Kenya Barris'startete am Wochenende mit vielversprechenden Zahlen. Den Zahlen von Netflix zufolge stieg die mit Stars wie Jonah Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus und Lauren London besetzte Komödie während des Zeitfensters vom 23. bis 29. Januar schnell in den Charts auf und wurde mit 55,65 Millionen Sehstunden nach der Premiere am 27. Januar zur Nummer eins bei Netflix.In einer anderen Version der klassischen «Guess Who's Coming to Dinner»-Geschichte folgt der Film dem daraus resultierenden Kulturkonflikt, der entsteht, wenn sich zwei Millennials aus LA mit unterschiedlichem Hintergrund ineinander verlieben und sich dem ultimativen Beziehungstest stellen: dem Treffen mit den Eltern. Hill und Barris haben beide das Drehbuch geschrieben.Ebenfalls erwähnenswert ist, dass der Filmnach seinen neun Oscar-Nominierungen einen Anstieg der Zuschauerzahlen um mehr als 190 Prozent gegenüber der Vorwoche verzeichnete. Das deutsche Kriegsdrama erreichte 8,17 Millionen Zuschauerstunden und war in 33 Ländern in den Top10.