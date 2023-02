Will Smith macht vierten «Bad Boys»-Film

Kino-News

Natürlich ist auch wieder Martin Lawrence dabei, wie die beiden nun ankündigten.

Diekehren offiziell zurück: Will Smith und Martin Lawrence kündigten an, dass sie für einen vierten Film der Reihe wieder zusammenkommen werden. Sony Pictures bestätigte, dass sich die noch unbetitelte Fortsetzung bereits in der Vorproduktion befinde und Adil El Arbi und Bilall Fallah («Ms. Marvel», «Rebel») nach einem Drehbuch von Chris Bremner Regie führen werden.Die Filmemacher, die auch den von Warner Bros. verworfenen «Batgirl»-Film inszenierten, führten 2020 bei «Bad Boys for Life» Regie, in dem Smith und Lawrence 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten «Bad Boys»-Films als Miami-Dade-Detektive Mike Lowrey und Marcus Burnett wieder zusammenkamen. Kurz nach dem Kinostart des Dreiteilers gab Sony bekannt, dass ein vierter «Bad Boys»-Film in Entwicklung sei, und «Bad Boys for Life» spielte als einer der letzten Blockbuster vor der Pandemie-Ära weltweit 426,5 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.Am Dienstagmorgen verkündeten Smith und Lawrence, dass der kommende Film offiziell anläuft, indem sie ein Wiedersehensvideo in den sozialen Medien mit der Überschrift "IT'S ABOUT THAT TIME!" veröffentlichten. Das Video zeigt Smith, wie er mit der Kamera im Schlepptau zu Lawrence' Haus fährt und sagt: "Yo, ich habe eine Ankündigung. Ihr solltet besser aufhören zu scrollen."