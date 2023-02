«Dr. Phil» endet nach 21 Jahren

US-Fernsehen

Der Verleiher CBS Media Ventures muss ein neues Projekt entwickeln.

, eine der beliebtesten Talkshows im US-Tagesfernsehen, wird im Frühjahr nach 21 Staffeln die Produktion von Originalfolgen einstellen. Dr. Phil McGraw, inzwischen 72 Jahre alt, hat beschlossen, zum Ende der laufenden Saison 2022-23 keine neuen Episoden mehr zu produzieren. Der Verleiher CBS Media Ventures hofft, dass «Dr. Phil» mit einem Paket von Wiederholungen mindestens bis zur Saison 2023-24 auf Sendung bleiben wird.CBS-Quellen betonten, dass McGraw die Entscheidung getroffen hat, die Produktion der einstündigen Serie, die von Montag bis Freitag ausgestrahlt wird, zu beenden. McGraw hat sich in den letzten Jahren verstärkt als Produzent von Drehbüchern für Primetime-Programme betätigt. Er ist außerdem Gastgeber zweier Podcasts. Trotz starker Rückgänge im linearen Fernsehen erreicht «Dr. Phil» immer noch durchschnittlich etwa zwei Millionen Zuschauer pro Folge. Damit ist sie die einschaltquotenstärkste Talkshow nach Disneys «Live With Kelly and Ryan»."Ich bin mit über 25 wunderbaren Jahren im Tagesfernsehen gesegnet", sagte McGraw in einer Erklärung. "Mit dieser Show haben wir Tausenden von Gästen und Millionen von Zuschauern bei allem geholfen, von Sucht und Ehe bis hin zu mentalem Wohlbefinden und Kindererziehung. Dies war ein unglaubliches Kapitel meines Lebens und meiner Karriere, aber obwohl ich mich von der Daytime-Show verabschiede, gibt es noch so viel mehr, was ich tun möchte."