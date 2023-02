GEO führt Nachhaltigkeitssiegel ein

Vermischtes

Das Wissensmagazin GEO vergibt ab sofort ein Nachhaltigkeitssiegel und erschließt damit ein neues Geschäftsfeld.

Die Frage, wie nachhaltig Unternehmen agieren, spielt in Geschäftsbeziehungen eine immer wichtigere Rolle, denn nicht nur Kunden fragen danach, sondern auch Beschäftigte und Bewerber sowie Auftraggeber, Lieferanten und Dienstleister. Um der Frage, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, nachzugehen, soll ab sofort die von GEO gemeinsam mit der Transformationsberatung Licennium Partners entwickelte Zertifizierung „Geo Circlefy“ Orientierung und Transparenz schaffen.Der Zertifizierungsprozess erfolgt durch die unabhängigen Transformationsexperten von Licennium. Mit einem differenzierten Scoringmodell und der entsprechenden Auditierung wird der Entwicklungsstand eines Unternehmens bewertet. Dabei schaut „Geo Circlefy“ nicht nur auf den Status-Quo, sondern auch auf die Entwicklungsdynamik in den jeweils zwei zurückliegenden und zukünftigen Geschäftsjahren. Betrachtet werden sowohl der Innovationswille als auch die Innovationsfähigkeit des Betriebs bei CSRD/Governance und Transformationsthemen. Je nach Ergebnis der Auditierung wird das Unternehmen mit einem Gold, Silber oder Bronze Siegel ausgezeichnet. Betriebe, die mindestens "Silber" erlangen, können für eine Dauer von zwei Jahren mit dem Siegel werben. Sie können das Siegel auch auf ihre Produkte drucken, um ihre Nachhaltigkeit unter Beweis zu stellen.„Wir bei GEO haben vor zwei Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsversprechen abgegeben und uns auf den Weg gemacht. Seitdem haben wir viel erreicht, seit einem Jahr produzieren wir das Magazin klimaneutral. Aber: Nachhaltigkeit ist ein Prozess, eine Entwicklung, an der Unternehmen ständig arbeiten müssen - auch wir entwickeln uns immer weiter. Wir lassen andere an unseren Erfahrungen teilhaben, um sie zu ermutigen. Mit unserem neuen Nachhaltigkeitssiegel bieten wir unsere Expertise an, unterstützen Betriebe auf ihrem Weg und möchten für mehr Transparenz bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sorgen. Wichtig war uns dabei, einen innovativen Nachhaltigkeitsstandard zu schaffen, der den Prozess abbildet und nicht nur Kennzahlen abfragt oder einzelne Produkte bewertet", erklärt GEO-Chefredakteur Jens Schröder.„Mit ‚Geo Circlefy‘ haben wir ein Siegelformat entwickelt, mit dessen Hilfe die Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit im Bereich der Nachhaltigkeit nach außen beweisen können. Ein wichtiger Themenbereich neben der Kreislaufwirtschaft bildet auch die kommende EU-Taxonomie. So ist ‚Geo Circlefy‘ nicht nur ein neuer Standard, sondern zeigt gleichzeitig, wo ein Unternehmen steht und wo noch Handlungsbedarf besteht. GEO ist für uns eine Institution mit hoher Glaubwürdigkeit und daher der natürliche Partner für diesen innovativen Standard", so Florian Wagner und Lars Donath, Geschäftsführer von Licennium.