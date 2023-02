Filme des Grauens

Bei der recht jungen Produktion auf Hollywood-Niveau ist so richtig fiel falsch gelaufen.

Der Film «Cats» aus dem Jahr 2019 ist ein Beispiel dafür, wie man aus einem erfolgreichen Musical einen schlechten Film machen kann. Basierend auf dem weltberühmten Musical von Andrew Lloyd Webber erzählt der Streifen die Geschichte von einer Gruppe von Katzen, die in einer Nacht in der Stadt ihre Talente vorstellen und eine von ihnen als diejenige auswählen, die in die Katzenhimmel aufsteigen wird.Ein musical-basierter Film, der auf dem weltbekannten Bühnenstück mit dem gleichen Namen basiert. Der Film wurde jedoch von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen für seine schlechte Umsetzung und insbesondere für seine speziellen Effekte kritisiert. «Cats» erzählt die Geschichte einer Gruppe von Straßenkatzen, die sich für einen besonderen Wettbewerb bewerben, um zu einem besseren Leben zu gelangen. Obwohl das Konzept eigentlich vielversprechend ist, fiel die Umsetzung jedoch durch. Die Handlung ist wirr und unzusammenhängend, und die Charaktere sind nicht gut entwickelt.Einer der größten Kritikpunkte an diesem Film sind seine speziellen Effekte. Die Kostüme und Masken der Darsteller wirken künstlich und unnatürlich, und das ganz. Die Spezialeffekte in «Cats» sind unangenehm. Die Kostüme und Masken der Akteure wirken unnatürlich auf der Leinwand. Die Computereffekte haben einen schlechten unechten Look, was die Performance noch weiter beeinträchtigt. Die Darsteller sehen aus, als hätten sie digitale Overlays auf ihren Körpern, was dazu führt, dass sie eher wie Figuren in einem Videospiel als wie lebendige Charaktere wirken.Die Frage, warum «Cats» überhaupt veröffentlicht wurde, bleibt unbeantwortet. Trotz all dieser Kritikpunkte wurde noch in die Kinos gebracht. Einige Kritiker vermuten, dass die Produzenten von dem Ruhm und der Bekanntheit des ursprünglichen Bühnenstücks profitieren wollten, ohne sich Gedanken über die Qualität des Films zu machen. Andere argumentieren, dass es einfach schwer ist, eine erfolgreiche Umsetzung eines so bekannten und geliebten Stücks auf die Leinwand zu bringen. Entgegen der hohen Erwartungen, die das Publikum an ein Film-Remake des erfolgreichen Musicals hatte, wurde die Produktion schlecht umgesetzt und konnte nicht überzeugen. Die schlechten Kritiken spiegeln die Enttäuschung wider, die viele Zuschauer empfunden haben. Es bleibt abzuwarten, ob sich künftige Filmemacher von diesem Beispiel abschrecken lassen oder ob sie sich dazu entschließen, eine neue Version von «Cats» zu produzieren, die den hohen Erwartungen gerecht wird.Insgesamt ist «Cats» ein schlechter Film, der trotz einer bekannten Vorlage und einem Star-studded Cast nicht überzeugen konnte. Die Spezialeffekte sind enttäuschend und die Darsteller wirken gekünstelt auf der Leinwand. Es bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft eine neue Version des Films geben wird, die die hohen Erwartungen erfüllt.