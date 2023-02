Streit zwischen YouTube TV und MLB

Vermischtes

Der Fernsehsender fällt aus dem Angebot des Unternehmens heraus.

Googles YouTube TV und die Major League Baseball (MLB) konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung für MLB Network einigen, bevor der Vertrag Ende Januar auslief, so dass der Kanal nicht mehr im Internet-Streaming-Paket verfügbar ist. Ab dem 31. Januar 2023 wurde das MLB Network aus dem YouTube-TV-Angebot gestrichen. Darüber hinaus haben YouTube-TV-Kunden alle zuvor gemachten Aufnahmen von MLB Network auf dem Cloud-DVR verloren."Mit dem Beginn des Frühjahrstrainings bedauern wir, dass YouTube TV nicht bereit war, eine faire Vereinbarung auszuhandeln", sagte MLB Network in einer Erklärung. "MLB Network hat Bedingungen angeboten, die mit denen übereinstimmen, denen fast 300 andere US-Anbieter für die Verbreitung zugestimmt haben."YouTube sagte, dass man hoffe, schließlich eine Einigung zu erzielen, um MLB Network auf dem Over-the-Top-Service wiederherzustellen. "Wir verhandeln seit mehreren Monaten in gutem Glauben mit MLB, um unseren Vertrag zu erneuern, um weiterhin ihre Inhalte auf YouTube TV zu übertragen", sagte ein Sprecher des Streaming-Dienstes. "Leider waren wir trotz unserer Bemühungen nicht in der Lage, eine neue Vereinbarung zu treffen, bevor unsere bestehende auslief.