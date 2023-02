Buchclub

Ewald Arenz ist mit einem neuen Werk wieder da. Dieses Mal stehen Clara und Elias im Mittelpunkt der Geschichte.

Dass die große Liebe beziehungsweise die Suche danach ein zentraler Bestandteil des Lebens ist, zeigt das Buch "Die Liebe an miesen Tagen" von Ewald Arenz, dessen vorherige Romane ebenso wie einige Theaterstücke aus seiner Feder bereits mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen bedacht wurden.Die Hauptpersonen, um die sich die zarte, aber nicht übersentimentale und dabei bestimmte Liebesgeschichte dreht, sind Clara und Elias. Während Clara als Witwe ohne Partner durchs Leben geht, aber ganz genau weiß, dass es an der Zeit ist, das Alleinsein zu beenden, ist sich Elias mehr als deutlich darüber im Klaren, dass die Beziehung zu seiner Freundin nicht mehr das ist, was er sich vom Leben erhofft hat. Als sich beide treffen, fühlen sie von der ersten Sekunde an eine immense Verbundenheit und wissen, dass sie zueinander gehören. Sie möchten gemeinsam durchs Leben gehen.Aber kann die Sache mit der großen Liebe wirklich so einfach sein? Die Fotografin Clara ist nicht mehr ganz jung hat und schon reichlich Lebenserfahrung gesammelt, der Schauspieler Elias hingegen ist deutlich jünger. Nachdem beide ineinander die große Liebe gefunden zu haben scheinen, kommt nach anfänglicher Hochstimmung das dazwischen, was immer dazwischen kommt: das Leben. Die Ängste und Bedenken, ob die Beziehung aufgrund des Altersunterschiedes langfristig funktionieren kann, bestimmen das Denken der beiden immer mehr. Kann Clara mit Ihrer großen Portion Lebenserfahrung im Gepäck in Elias noch einmal oder vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben die große Liebe finden? Diese Bewährungsprobe ist eine große Belastung für die noch junge Beziehung.Ewald Arenz versteht es meisterhaft, diese Zweifel an den eigenen Gefühlen und die Tatsache, dass es in der Liebe nicht immer nur gute Tage gibt, in Worte zu fassen und macht aus der Story viel mehr als bloß eine sentimentale Liebesgeschichte. Schließlich geht es um eine der wichtigsten Fragen im Leben: Ist es irgendwann zu spät, die Liebe seines Lebens zu finden? Wenngleich die Geschichte um Clara und Elias sehr berührend ist, ist sie nicht vorhersehbar und gleichzeitig sehr realistisch und spannend geschrieben. Ein Buch, das man schon nach den ersten Seiten kaum aus der Hand legen kann, so schnell wird man von der Handlung in den Bann gezogen.