«LOL: Last One Laughing»: Diesmal ist Joko Winterscheidt dabei

Neben zahlreichen neuen Teilnehmern sind in der Prime-Video-Sendung Kurt Krömer, Martina Hill, Max Giermann und Hazel Brugger zu sehen.

Michael Bully Herbig 🤝 Max Giermann 🤝 Michael Mittermeier 🤝 Martina Hill 🤝 Cordula Stratmann 🤝 Kurt Krömer 🤝 Elton 🤝 Hazel Brugger 🤝 Moritz Bleibtreu 🤝 Jan van Weyde 🤝 Joko Winterscheidt.



Amazon Prime Video hat die Teilnehmer-Liste für die vierte-Staffel, die im April bei dem Streamingdienst debütieren wird, bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem Joko Winterscheidt, der bereits für die dritte Staffel im vergangenen Jahr vorgesehen war, aber dann kurzfristig ausgefallen war. Er gesellt sich zu den Wiederkehrern Martina Hill, Hazel Brugger, Kurt Krömer und Max Giermann, die in vorherigen Staffel Teil der Show waren.Erstmals zum Line-up zählen neben Winterscheidt auch Michael Mittermeier, Cordula Stratmann Elton, Moritz Bleibtreu sowie Jan van Weyde. Als Spielleiter, der überprüfen soll, wann die Kandidaten unerlaubterweise lachen, fungiert einmal mehr Michale Bully Herbig.Wie gewohnt sind sechs Folgen geplant, die von Constantin Entertainment während der sechs Stunden produziert werden, in denen die Promis in einem Set eingesperrt sind und sich gegenseitig zum Lachen bringen sollen. Jeder Kandidat darf einmal lachen, beim zweiten Lacher muss das Set verlassen werden. Der Kandidat begibt sich dann hinter die Kulissen und kommentiert das Geschehen gemeinsam mit Herbig. Der Sieger erhält 50.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck. Die ersten drei Staffeln gewann Torsten Sträter, Max Giermann und Anke Engelke.