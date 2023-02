Das Drama vor dem Schuss

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» wird es dramatisch, denn Momo richtet eine Waffe auf Jonas.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Malte ist zurück in Lüneburg und die Stimmung zwischen Anette und Sandra ist direkt unterkühlt. Sandra kann nicht über ihren Schatten springen, dabei vermisst sie Anette. Erst Gunter und Bernd öffnen Sandra die Augen und sie versöhnt sich mit Anette. Die Trauer hat Gunter fest im Griff. Er kann seine Trinkerei noch verheimlichen, verhält sich allen gegenüber aber furchtbar. Plötzlich will er anstelle von Amelie nach Madrid reisen und bügelt Simons Club-Konzept ungesehen ab. Carla wäscht ihm den Kopf, kann aber nicht das Problem lösen: Gunter vermisst Dörte so sehr, dass er versucht, seine Trauer im Alkohol zu ertränken. Bei einem spontanen Fotoshooting mit Nici wird Charlotte von einer jungen Frau so erschreckt, dass sie mitsamt ihrem Handy in die Ilmenau fällt. Charlotte ist wütend, aber die Unbekannte rettet ihr Telefon aus dem Wasser. Zu verdutzt um sich zu bedanken, lässt Charlotte die Frau ziehen. Sie versucht die "Handy-Retterin" zu finden, bis Dilay plötzlich und unverhofft wieder vor ihr steht.Erik gesteht Yvonne notgedrungen sein doppeltes Spiel mit dem beliehenen Waldstück, da sie sich schon über seinen plötzlichen Geldsegen wundert. Yvonne findet das Risiko, das er damit eingeht, zu hoch und rät ihm davon ab. Doch Erik, der erneut einen Insidertipp erhält, kann nicht widerstehen und beschließt, wieder mal aufs Ganze zu gehen. Eleni horcht ihre Mutter bezüglich deren Beteiligung am Finanzskandal aus. Als Alexandra sie dann offensichtlich erneut belügt, nimmt Eleni das zum Anlass, ihrem Vater zu glauben. So erklärt sie sich bereit, auf seine Bitte einzugehen und einen Beweis für Christophs Manipulation der Finanzen der Schwarzbach-AG zu suchen. Shirin macht sich schwere Vorwürfe, als sie von Valentina und Eleni erfährt, dass sie den Unfall ausgelöst hat, durch den Helene im Krankenhaus gelandet ist. Alle versichern ihr, dass sie keine Schuld trifft, und Noah hat eine Lösung parat, wie man solch einen Vorfall in Zukunft vermeiden kann. Trotzdem hat Shirin Angst, dass ihr so etwas erneut passieren könnte.Patrick sagt dem Brunnerwirt seine Rückkehr nach Lansing ab. Dann stimmen ihn seine Freunde um. Mit Patricks Zusage als Koch kann Joseph freudig einen Flug nach Teneriffa buchen. Wird Patrick ohne Weiteres wieder in Lansing aufgenommen? Als Monika Katharinas Ultraschallbilder im Dorf herumzeigt, wird Annalena hellhörig. Kann Severin wirklich der Vater des Kindes sein?Ute ist über Christins Betrugsversuch schockiert. Aus Sorge um Matilda beschließt sie, nach Südamerika zu reisen. Dagegen wehrt sich Benedikt. David stürzt sich zu Viviens und Tobias' Begeisterung in die Reparatur des Wohnwagens. Wird er tatsächlich seine Gefühle für Vivien besiegen können? Stella hadert nach ihrem Geständnis an Paco mit ihren Gefühlen. Ausgerechnet Jakob findet sie an ihrem tiefsten Punkt und baut sie auf.Justus nimmt sich Maximilians Appell zu Herzen und geht einen versöhnlichen Schritt auf Jenny zu. Kommt seine Einsicht zu spät? Simone gönnt Axel Schwarz den Triumph nicht und versucht, trotz der Schmutzkampagne Haltung zu wahren. Die Situation spitzt sich weiter zu. Leyla hat die Chance, sich bei einem Interview öffentlich von Simone zu distanzieren. ihre Managerin Isabelle rät ihr dringend dazu.Nina sieht einer Besichtigung mit Carlos aufgeregt entgegen, nicht ahnend, dass dessen Herz noch für Jessica schlägt. Tatsächlich übertrifft der verwunschene Lost-Place Carlos' und Ninas Erwartungen und es kommt zu einem knisternden Augenblick. Gerner und Katrin sind überrascht, als ihre Tochter Johanna den Wunsch äußert, Rheinsberg verlassen und ihren Abschluss in Berlin machen zu wollen. Dabei ahnen sie nicht, was der wahre Grund dafür ist.Die Laune von Tess ist schon am Morgen im Keller, als sie ihre Schicht im Hostel antritt und es direkt von allen Seiten abbekommt. So langsam beginnt sie, ihr Leben in Köln zu verfluchen. Tess fühlt sich einsam und unverstanden. Doch schlagartig wendet sich das Blatt, denn plötzlich steht ihre beste Freundin Michelle vor ihr – viel früher als erwartet. Tess ist überglücklich. Sie schafft es, George dazu zu überreden, dass sie ihre Schicht erst später beginnen darf, um etwas Zeit mit Michelle verbringen zu können. Die beiden unternehmen eine kleine Tour in Michelles Auto. Tess wundert sich ein wenig, wie ihre Freundin an so einen schicken Wagen kommt. Die Antwort folgt prompt – auf unangenehme Art und Weise: Tess und Michelle werden festgenommen.Während die Kids in Momos Gefangenschaft Todesangst erleiden, versucht Joe, seine panischen Freunde und die Eltern der Kids zu beruhigen. Gemeinsam beschließen sie, Momos Forderung nachzukommen und die fehlenden 80.000 Euro irgendwie aufzutreiben. Offenbar lassen sich die Kids nur auf diese Weise befreien. Alle schwärmen aus, um so viel Geld wie möglich zusammenzukratzen. Doch trotz allem reicht es am Ende nicht. Große Verzweiflung macht sich breit. Auch die Kids spüren, dass Momo in Erwägung zieht, sie nicht davonkommen zu lassen. Sie wissen einfach zu viel über ihn. Sina wagt einen Fluchtversuch und zieht dadurch verstärkt Momos Hass auf sich. Der Kidnapper verliert zunehmend die Kontrolle und wird immer unberechenbarer. Joe und alle Freude suchen währenddessen nach einem Ausweg, die Kids auch ohne die volle Summe befreien zu können. Die Panik unter den Eltern wird immer größer und die Hoffnung ist schon fast dahin, als Sami schließlich den fehlenden Betrag beisteuert. Joe und Bruno vereinbaren daraufhin mit Momo die Übergabe. Doch die Aktion läuft aus dem Ruder, weil Jonas einen riskanten Versuch startet, Momo zu überwältigen. Ein erbitterter Kampf entbrennt – den Jonas verliert. Momo richtet eine Waffe auf ihn. Im letzten Moment wirft sich Joe dazwischen. Dann fällt ein Schuss.