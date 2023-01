4. Quartal 2022: Comcast wächst und gedeiht

Wirtschaft

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat über fünf Millionen neue Abos verzeichnet, der Umsatz von Sky sank durch Währungsumrechnungen deutlich.

Für den amerikanischen Medienriesen Comcast sind die Quartalszahlen gemischt ausgefallen. Der Umsatz von Sky sank im vierten Quartal 2022 um 13,0 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Ohne Währungseffekte lag der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Direct-to-Consumer-Umsatz in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar entsprach dem des Vorjahreszeitraums und spiegelte den Anstieg des Umsatzes in Großbritannien wider, der durch höhere Mobilfunk- und Breitbandumsätze ausgeglichen wurde, die durch einen Umsatzrückgang in Deutschland und Italien kompensiert wurden. Die Werbeumsätze sanken um 9,6 Prozent auf 564 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund geringerer Umsätze in Großbritannien, einschließlich der Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Content-Erlöse stiegen um 6,5 Prozent auf 304 Millionen US-Dollar, was vor allem auf die Lizenzierung der Inhalte an andere Plattformen zurückzuführen ist. Der Umsatz von Sky sank in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember um 11,5 Prozent auf 17,9 Milliarden US-Dollar. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse sank der Umsatz um 1,2 Prozent, was auf niedrigere Umsätze im Direct-to-Consumer-Geschäft, bei den Inhalten und bei den Werbeeinnahmen zurückzuführen ist. Die Zahl der Abos in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und Italien wuchs um 129.000 auf 23,115 Millionen.NBCUniversal legte um 5,9 Prozent auf 9,892 Milliarden US-Dollar hinzu. Der Part von NBC und weiteren Sendern verbesserte sich um 2,6 Prozent auf 5,979 Milliarden US-Dollar. Das Studiogeschäft wuchs um 13,1 Prozent auf 2,737 Milliarden US-Dollar. In den Monaten Oktober, November und Dezember 2022 machten die Themenparks 2,114 Milliarden US-Dollar Umsatz (+12,0 Prozent)Die Distributionsumsätze stiegen um 3,8 Prozent aufgrund eines Anstiegs der Abonnentenzahlen bei Peacock und vertraglich vereinbarter Preiserhöhungen. Das bereinigte EBITDA sank im vierten Quartal um 81,7 Prozent auf 132 Millionen US-Dollar, was auf höhere betriebliche Aufwendungen zurückzuführen ist, die den Anstieg der Umsatzerlöse mehr als ausglichen. Der Anstieg der operativen Kosten war hauptsächlich auf höhere Programm- und Produktionskosten, höhere Kosten bei Peacock und höhere Kosten für Sportprogramme im Zusammenhang mit der Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft durch Telemundo zurückzuführen. Die Medienergebnisse beinhalten einen Umsatz von 660 Millionen US-Dollar und einen bereinigten EBITDA-Verlust von 978 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Peacock, verglichen mit einem Umsatz von 335 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA-Verlust von 559 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der teure Ausbau von Peacock hat sich gelohnt: Man hat die Abonnentenzahl von Peacock auf 20 Millionen verdoppelt. Wie Comcast-Chef Brian Roberts mitteilte, hat man die Peacock-Jahreseinnahmen mit 2,1 Milliarden US-Dollar verdreifacht.Die Umsätze im Bereich Kabelkommunikation stiegen im vierten Quartal 2022 um 1,4 Prozent auf 16,6 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch Umsatzsteigerungen in den Bereichen Breitband, Mobilfunk, Unternehmensdienste und Werbung, die teilweise durch Umsatzrückgänge in den Bereichen Video, Sprachtelefonie und Sonstige ausgeglichen wurden. Die Breitbandumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent aufgrund höherer durchschnittlicher Tarife und einer höheren Anzahl von Breitband-Privatkunden. Die Mobilfunkumsätze stiegen um 24,7 Prozent, was auf eine höhere Anzahl von Kundenanschlüssen und einen höheren Geräteabsatz zurückzuführen ist. Die Gesamtzahl der Kundenbeziehungen sank insgesamt um 71.000 auf 34,3 Millionen.Das vierte Quartal war für Comcast mit einem Umsatz von 30,552 Milliarden US-Dollar (+0,7 Prozent) ein Erfolg, im Jahresvergleich legte man um 4,3 auf 121,427 Milliarden US-Dollar zu. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank zwar im vierten Quartal um 4,9 Prozent auf 8,000 Milliarden, lag aber im Jahresvergleich bei 36,459 Milliarden US-Dollar (+5,0 Prozent)."Ich bin stolz auf die Leistung unseres Teams im Jahr 2022", sagte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation. "Wir haben den höchsten Umsatz, das höchste bereinigte EBITDA und den höchsten bereinigten Gewinn je Aktie in unserer Geschichte erzielt und eine Rekordsumme von 17,7 Milliarden US-Dollar an Kapital an unsere Aktionäre zurückgegeben. Wir haben ein beeindruckendes Wachstum bei den Breitbandumsätzen erzielt, die Zahl der Mobilfunkanschlüsse um 1,3 Millionen erhöht und damit unser bestes Ergebnis seit der Markteinführung erzielt, die Zahl der Peacock-Abonnenten mehr als verdoppelt und zum Jahresende die 20-Millionen-Marke überschritten, den Peacock-Umsatz auf 2,1 Milliarden US-Dollar fast verdreifacht, den zweiten Platz bei den weltweiten Einspielergebnissen erreicht und in unseren Themenparks einen Rekord beim bereinigten EBITDA erzielt. Wichtig ist, dass wir diese Ergebnisse erzielt haben, während wir weiter in Breitband, den Ausbau unseres 10G-Netzes, Xfinity Mobile, Peacock und die Themenparks investiert haben und gleichzeitig Kostenmaßnahmen ergriffen haben, um unser zukünftiges Wachstum zu fördern. Wir freuen uns darauf, das neue Jahr als innovativer Marktführer in großen, profitablen Märkten mit einer starken Bilanz und einer Strategie zur Renditesteigerung zu beginnen und unseren Kunden herausragende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Die heutige Ankündigung, die Dividende im 15. Jahr in Folge zu erhöhen, unterstreicht das Vertrauen des Vorstands in unsere Position und unseren Weg nach vorn".