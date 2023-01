20. «Family Guy»-Staffel nicht mehr bei ProSieben

TV-News

Die 19. Staffel der Animationsserie war bei ProSieben zu sehen. Allerdings schalteten zu wenige ein, um die Griffins im Hauptprogramm zu halten. Die neue Runde läuft deshalb bei ProSieben Maxx.

Während es die eine Seth-MacFarlane-Serie,zu ProSieben geschafft hat und derzeit am Montagabend ausgestrahlt wird, wird eine andere Serie, für die der TV-Produzent berühmt geworden ist, vorerst nicht mehr im Hauptprogramm zu sehen sein. Die 20. Staffel der Animationsserie wird am 14. Februar bei ProSieben Maxx debütieren. Immer dienstags zeigt der Spartensender um 20:15 Uhr eine neue Folge.Im Staffelauftakt, der in den USA bereits im September 2021 zu sehen war, stellt Lois Griffin fest, dass ihr Augenlicht nicht mehr das Beste ist. Sie beschließt, sich einer Laser-OP zu unterziehen. Als sie nach dem Eingriff erst einmal gar nichts mehr sehen kann, nutzt sie dies zu ihrem persönlichen Nutzen aus. Peter, Chris und Stewie müssen währenddessen den kleinen Doug beschäftigen.Der Grund für das ProSieben-Aus von «Family Guy» liegt auf der Hand. Die 19. Staffel, die zwischen November 2021 und März 2022 immer am späten Montagabend gesendet wurde, erreichte im Schnitt weniger als eine halbe Million Zuschauer ab drei Jahren. In der klassischen Zielgruppe reichte es damit für einen durchschnittlichen Marktanteil von mageren 5,9 Prozent. Für ProSieben Maxx wären dies sicherlich großartige Werte, für das Hauptprogramm ist das aber deutlich zu wenig.