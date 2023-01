HBO Max entwickelt «Unfriendly Black Hotties»

US-Fernsehen

In der neuen Comedy-Serie werden Keke Palmer, Jermaine Crawford und Amy Aniobi mitwirken.

HBO Max entwickelt die Comedy-Serievon Keke Palmer, Jermaine Crawford und Amy Aniobi. Laut der offiziellen Logline ist die Serie eine "komödiantische Satire, die die Bewaffnung der Gen-Z mit politischer Korrektheit durch die Augen von vier High-School-Mädchen erforscht."Palmer, Crawford und Aniobi werden als Co-Autoren und ausführende Produzenten an der Serie mitwirken. Aniobi ist unter ihrem Banner SuperSpecial Inc. ausführende Produzentin. Lenoria Addison wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren, zusammen mit Big Boss Entertainment und Aanch Khaneja von SuperSpecial. «Unfriendly Black Hotties» ist eine Koproduktion zwischen HBO Max und Entertainment One, wobei Palmer derzeit unter einem Gesamtvertrag bei eOne und Aniobio unter einem Gesamtvertrag bei HBO und HBO Max steht.Palmer ist Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Produzentin und Fernsehmoderatorin. Sie ist bekannt für ihre jüngsten Rollen in Filmen wie Jordan Peele's «Nope». Aniobi ist vor allem für ihre Arbeit während der Laufzeit der von der Kritik gefeierten HBO-Serie «Insecure» bekannt. Crawford ist bestens vertraut mit seiner Arbeit vor der Kamera, vor allem durch seine Rolle als Duquan in der HBO-Hitserie «The Wire».