HBO Max arbeitet an Beverley-Schottenstein-Serie

US-Fernsehen

Schottenstein gewann den Prozess gegen ihre Enkel und die Bank. Das wird nun verfilmt.

Eine limitierte Serie über Beverley Schottensteins Rechtsstreit gegen ihre Enkel ist bei HBO Max in Arbeit. Das Drama basiert auf dem kommenden Buch "Beverley's War: A Fractured Family Dynasty. Elder Abuse. Millions in Financial Fraud" von Cathy Schottenstein, das im November veröffentlicht werden soll.Der offizielle Klappentext lautet: "Beverley Schottenstein sagte, dass zwei Enkel, die ihr Geld bei JPMorgan verwalteten, Dokumente fälschten, mit unangemessenen Handelsgeschäften Provisionen in die Höhe trieben und ihr so Gewinne in Höhe von mehreren Millionen Dollar entgingen. Deshalb beschloss sie, ihnen allen eine Lektion zu erteilen.“Julia Ruchman («The Walking Dead», «The Son») ist als Autorin und ausführende Produzentin für die Serie vorgesehen. Susanna Fogel («The Flight Attendant») wird beim Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. Smriti Mundhra und Nina Anand Aujla von Meralta Films werden zusammen mit Gigi Pritzker für Madison Wells ebenfalls die Produktion übernehmen. Cathy Schottenstein wird als Co-Executive Producer fungieren.