Kabel Eins Doku startet Free-TV-Premieren

TV-News

In den vergangenen Wochen strahlte die Fernsehstation Kabel Eins Doku am Vorabend aus. Jetzt laufen Free-TV-Premieren.

Vorbei die Zeit der Wiederholungen, denn bei Kabel Eins starten zahlreiche Free-TV-Premieren. Werktags zwischen 17.15 und 20.15 Uhr werden Doku-Reihen zu sehen sein. Den Anfang macht die Reihe, die am Montag, den 13. Februar, startet. Die Produktion von A&E Television für History hat 211 Episoden, die in neun Staffeln aufgeteilt sind.In jeder Folge treten vier Klingenschmiede in einem dreiteiligen Ausscheidungswettbewerb gegeneinander an, um Klingenwaffen zu schmieden. Der Gesamtsieger erhält 10.000 Dollar und den Titel "Forged in Fire Champion". Im Anschluss gibt es Doppelfolgen vonzu sehen. Das Format ist ebenfalls vom A&E-Fernsehsender History bekannt.In der ersten Ausgabe, die um 18.45 Uhr zu sehen sein wird, begutachten im familiengeführten "Gold & Silver"-Pfandhaus in Las Vegas drei geschulte Augenpaare die angebotene Ware: Beim Auftakt steht ein Vampir-Verteidigungsset aus dem 19. Jahrhundert auf dem Prüfstand. 45 Minuten später werden signierte Stücke des Basketball-Spielers Kareem Abdul-Jabbar unter die Lupe genommen.