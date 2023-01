Comedy Central zeigt 26. «South Park»-Staffel im Februar

TV-News

Weitere gute Nachrichten für Fans der Serie: Comedy Central verlängerte den Vertrag mit MTV Entertainment Studios bis 2027 und garantiert so die Ausstrahlung bis zur 30. Staffel.

Die mit dem Emmy und Peabody Award ausgezeichnete Seriekehrt zu Comedy Central zurück, wo sie bereits seit 1997 ausgestrahlt wird. Comedy Central gab bekannt, dass die 26. Staffel der berühmten Zeichentrickserie am Sonntag, den 12. Februar, um 22:00 Uhr ihre Premiere feiern wird. Alle neuen Episoden werden nach der Ausstrahlung in HD auf southpark.de, cc.com und der Comedy Central App zu sehen sein.Der weitreichende Vertrag der MTV Entertainment Studios mit South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone beinhaltet die Verlängerung von «South Park» auf Comedy Central bis 2027 und die Fortsetzung der Serie bis zur 30. Staffel. Zusätzlich zur Serienverlängerung umfasst der Vertrag 14 Originale, die exklusiv für Paramount+ produziert werden, darunter «South Park: The Streaming Wars» Teil eins und zwei, «South Park: Post Covid» und «South Park: Post Covid: The Return of Covid».Letzten Sommer feierte Comedy Central mit «South Park: The 25th Anniversary Concert» das 25-jährige Jubiläum der am längsten laufenden Drehbuchserie. Das im Red Rocks Park and Amphitheater gefilmte Konzert mit Parker und Stone, den Rockbands Primus und Ween sowie einem besonderen Auftritt von Mitgliedern der Band Rush wurde am 13. August 2022 aufgeführt. Der Auftritt ist derzeit beim globalen Streaming-Anbieter Paramount+ verfügbar.