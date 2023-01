Brian Sullivan schnappt sich 19-Uhr-Stunde

US-Fernsehen

Der Moderator wird künftig bei CNBC den Vorabend präsentieren.

CNBC unternimmt einen neuen Versuch, auch nach Börsenschluss auf Sendung zu bleiben. Brian Sullivan, Moderator der morgendlichen «Worldwide Exchange», tauscht sein frühes Aufstehen gegen einen Sitzplatz am späten Abend bei, dem neuesten Versuch von CNBC, seinen Wirtschaftsjournalismus auf den frühen Abend auszudehnen. Sullivans Sendung ersetzt «The News», eine Sendung des ehemaligen Fox-News-Moderators Shepard Smith, die letztes Jahr eingestellt wurde.„«Last Call» ist eine rasante, unterhaltsame Wirtschaftssendung, die die Schnittmenge von Geld, Kultur und Politik erforscht. Mit Hilfe von Diskussionsrunden, Debatten und Nachrichtensprechern", so CNBC-Präsident KC Sullivan in einem Memo an die Mitarbeiter. „«Last Call» wird nicht nur die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages aufgreifen, sondern auch andere wichtige Geschichten beleuchten, die unsere Zuschauer vielleicht verpasst haben, immer mit dem Blick darauf, was am nächsten Tag für die Märkte wichtig sein wird."CNBC hat am Abend einige wenige Nachrichtensendungen angeboten, ist aber eher für Dokumentarfilme und nicht skriptbasierte Sendungen wie «The Profit» oder «American Greed» bekannt, sowie für Wiederholungen von «Shark Tank» und «Undercover Boss».