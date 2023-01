Die «Highway Heroes» kommen

TV-News

Das Format löst bereits kommenden Sonntag die beliebten «Ice Road Truckers» ab.

Zwischen 2007 und 2017 ließ der History Channel das Format «Ice Road Truckers» produzieren, das noch heute im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Fernsehsender ProSieben Maxx hat dieses Format, das dem amerikanischen Kabelsender hohe Quoten brachte, immer noch im Programm. Jedoch geht das Format am Sonntag, den 5. Februar, um 07.10 Uhr mit der letzten Folge zu Ende.Stattdessen können sich die Fernsehzuschauer auffreuen. Das Format ist eine Eigenproduktion von National Geographic , welches bekannterweise zum Disney-Konzern gehört. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind inzwischen sieben Staffeln gelaufen, die immer samstags um 19.50 Uhr ausgestrahlt werden.So wird das Format angeteasert, welches am 5. Februar 2023, um 08.00 Uhr startet: „Jeden Winter verwandeln Schneestürme die norwegischen Gebirgspässe in einige der gefährlichsten Straßen Europas, blockieren lebenswichtige Handelswege und verursachen im Extremfall tödliche Unfälle. Um eine Katastrophe zu verhindern, ist eine robuste Gruppe von spezialisierten Bergungstruck-Fahrern gefragt, die sich auf ihren Einfallsreichtum, ihren Witz und ihren Mut verlassen, um die perfekte «Ice Road Rescue» zu schaffen und einen weiteren Zahltag zu sichern.“ Die Reality-Doku, deren Produktion 2020 begann, wird zunächst mit vier Folgen vertreten sein. Eine Woche später startet das Format dann bereits um 06.25 Uhr und die wöchentliche Dosis steigt auf sechs Episoden.