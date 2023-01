Netflix verlängert «The Recruit»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat inzwischen eine zweite Runde bestellt.

Es wird eine neue Staffel vongeben. Netflix hat den Spionagethriller mit Noah Centineo in der Hauptrolle für eine zweite Staffel verlängert, teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit. Fivel Stewart, Vondie Curtis Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn und Daniel Quincy Annoh spielen ebenfalls in der Serie mit."Ich bin begeistert, wieder in die lustige, witzige und actiongeladene Welt von «The Recruit» einzutauchen. Zu sehen, wie sehr sich unser Publikum in die abenteuerliche Welt der Spione und in Noahs Rolle als Owen verliebt hat, war unglaublich lohnend, und ich kann es kaum erwarten, in der zweiten Staffel alles auf "11" zu stellen", sagte Schöpfer, Showrunner und ausführender Produzent Alexi Hawley in einer Erklärung, die auch von Netflix geteilt wurde.Die erste Staffel folgt dem jungen CIA-Anwalt Owen Hendricks (Centineo), dessen erste Woche im Job auf den Kopf gestellt wird, als er einen Drohbrief der ehemaligen Agentin Max Meladze (Laura Haddock) entdeckt, die plant, der Welt die Geheimnisse der Behörde zu verraten, wenn sie nicht von einem schweren Verbrechen entlastet wird. Owen gerät schnell in eine gefährliche (und manchmal lächerliche) Welt voller hochrangiger Politiker und Akteure, während er versucht, seinen Auftrag zu erfüllen und sich bei der CIA einen Namen zu machen.